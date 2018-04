Douze civils tués dans une frappe aérienne à Hodeïdah au Yémen

HODEIDAH, Yémen, 2 avril (Reuters) - Douze civils, dont sept enfants, ont péri lundi dans une frappe aérienne de la coalition arabe sur la ville portuaire yéménite de Hodeïdah, ont rapporté médecins et témoins.

Les 12 victimes sont toutes membres de la même famille, ont-ils précisé.

La frappe aérienne a détruit une maison du quartier d'Al Hali, où se sont installés des civils déplacés par les combats dans d'autres provinces.

Une coalition de pays arabes sunnites, conduite par les Saoudiens, est entrée en guerre en 2015 contre les miliciens chiites Houthis, proche de l'Iran, dans le but de rétablir au pouvoir le gouvernement du président Abd-Rabbu Mansour Hadi, reconnu par la communauté internationale.

L'alliance arabe a mené des milliers de frappes aériennes et a souvent atteint des zones civiles, ce qu'elle dément faire intentionnellement. Le conflit a fait plus de 10.000 morts, deux millions de déplacés et acculé le pays - déjà le plus pauvre de la Péninsule arabique - au bord de la famine.

Hodeïdah, au bord de la mer Rouge, est le plus grand port du pays et c'est par lui que transite une bonne partie de l'aide humanitaire destinée aux millions de civils menacés par la famine. (Abdeljabar Ziyad Eric Faye pour le service français)