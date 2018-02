Dropbox soumet à la SEC sa notice d'IPO à $500 millions

(Actualisé avec des précisions)

23 février (Reuters) - Dropbox a annoncé vendredi qu'il avait déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) la notice de son introduction en Bourse (IPO), une opération pouvant atteindre les 500 millions de dollars.

L'action du spécialiste de partage et de stockage de données via internet doit être cotée sous le symbole DBX.

Goldman Sachs, JPMorgan Chase et Deutsche Bank Securities figurent parmi les chefs de file de l'opération.

Dropbox a par ailleurs annoncé qu'il avait dégagé en 2017 une perte nette proforma par action de 21 cents, soit au total une perte de 111,7 millions de dollars contre 210,2 millions un an plus tôt, et réalisé un chiffre d'affaires annuel de 1,11 milliard de dollars contre 844,4 millions un an auparavant.

Dropbox, qui revendique 11 millions d'usagers payants dans 180 pays, a dit que la moitié environ de son chiffre d'affaires avait été réalisé avec des clients en dehors des Etats-Unis en 2017. (Laharee Chatterjee Wilfrid Exbrayat pour le service français)