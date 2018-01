Dudley (Fed)- Les baisses d'impôts pèseront sur l'économie US

Le président de l'antenne de la Réserve fédérale à New York, William Dudley, a critiqué jeudi les baisses d'impôts votées à l'instigation de Donald Trump aux Etats-Unis, estimant qu'elles plaçaient l'économie américaine sur une trajectoire fiscale insoutenable qui compromettrait la stabilité économique à long terme.

William Dudley, qui a été l'un des plus fervents défenseurs de la politique de soutien massif à l'économie américaine menée depuis dix ans par la Fed, a ajouté que les réductions fiscales consenties aux entreprises et aux particuliers stimuleraient l'économie à court terme, mais qu'elles la rendraient plus vulnérable dans les années à venir.

Ces déclarations, faites lors d'un forum à Wall Street, montrent que si la Réserve fédérale américaine a peu de raisons de contrer cette stimulation fiscale, ses responsables n'hésiteront pas à critiquer son calendrier et ses hypothèses.

"L'économie est sur un élan considérable, la politique monétaire est encore accommodante, les conditions financières sont favorables, et la politique fiscale devrait offrir une dynamique. Mais il y a quelques gros nuages menaçants sur le long terme", a dit William Dudley, qui quittera son poste d'ici la mi-2018.

Les baisses d'impôts, a-t-il prévenu, "auront un coût".

