EDF : Oddo toujours à l'achat, objectif de cours confirmé

10/05/2018 | 12:14

Après la publication par EDF de résultats positifs hier soir au titre du premier trimestre 2018, Oddo reste à 'Achat'. Le broker maintient par ailleurs son objectif de cours à 12,50 euros.



'Le titre a très bien performé sur les 12 derniers mois (+36%). Il reste attractif compte tenu de la sa forte sensibilité aux prix d'électricité et de son potentiel de croissance des résultats', indique Oddo.



Le chiffre d'affaires du géant français de l'énergie s'est positionné à 20,4 milliards d'euros sur le premier trimestre 2018 , en croissance organique de 3,0 % par rapport au premier trimestre 2017. La production nucléaire s'est établie à 112,9 TWh, en hausse de 4,4 TWh par rapport au premier trimestre 2017.





