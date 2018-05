EDF : en hausse sur fond de résultat et commentaire positifs

10/05/2018 | 10:29

Ce matin, peu avant 10h30, le titre EDF gagnait 1% à la Bourse de Paris, sur fond de publication de résultats positifs et de commentaires encourageants de la part d'un analyste.



Le chiffre d'affaires du géant français de l'énergie s'élève en effet à 20,4 milliards d'euros sur le premier trimestre 2018 , en croissance organique de 3,0 % par rapport au premier trimestre 2017. La production nucléaire s'est établie à 112,9 TWh, en hausse de 4,4 TWh par rapport au premier trimestre 2017.



'Le titre a très bien performé sur les 12 derniers mois (+36%). Il reste attractif compte tenu de la sa forte sensibilité aux prix d'électricité et de son potentiel de croissance des résultats', note ce jour Oddo.



L'analyste maintient au passage sa recommandation 'Achat' ainsi que son objectif de cours à 12,50 euros.



