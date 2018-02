EFSA European Food Safety Authority : Le Forum consultatif de l'EFSA appelle à davantage d'investissements publics dans la recherche sur la sécurité alimentaire

Les autorités nationales de sécurité alimentaire des 28 États membres de l'UE, l'Islande et la Norvège ont appelé à davantage d'investissements publics dans la recherche sur la sécurité alimentaire et se sont engagées à soutenir la recherche européenne par le biais de partenariats et de formations parmi une série d'autres mesures.

Dans une déclaration conjointe avec l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), le Forum consultatif, chargé de fournir à l'EFSA des conseils stratégiques sur des questions scientifiques, a également souligné les avantages d'une interaction renforcée entre les bailleurs de fonds, les agences européennes et les partenaires nationaux.

Cette déclaration a été faite le jour précédant la première Assemblée sur la recherche en évaluation des risques (RARA) organisée par l'EFSA à Utrecht. Cette assemblée réunit des organisations de recherche nationales, des bailleurs de fonds et des décideurs politiques de l'UE dans le but de partager des idées et d'explorer les opportunités de recherche dans le domaine de la sécurité alimentaire.

S'exprimant avant l'événement, le directeur exécutif de l'EFSA, Bernhard Url, a déclaré : « Il est impératif de plaider pour un financement public dans la recherche sur la sécurité alimentaire. Nous ne devons pas oublier que la recherche et l'innovation entre et au sein des États membres alimentent en fin de compte les évaluations des risques que nous menons au niveau de l'UE et qui constituent la base des politiques de santé publique en Europe. »

« La première assemblée sur la recherche en évaluation des risques est une excellente occasion pour les chercheurs de partager leurs propositions, de découvrir d'autres personnes qui travaillent sur des projets similaires et de rencontrer des organismes de financement qui peuvent contribuer à concrétiser leurs idées. »