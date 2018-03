EFSA European Food Safety Authority : Un dialogue fructueux avec la délégation française en visite à l’EFSA

L'EFSA a accueilli une délégation composée de ministres français, de membres de l'Assemblée nationale et de diplomates à Parme ce vendredi 16 mars.

Cette réunion constituait une occasion importante de discuter en détail de la nature du travail de l'EFSA et de son rôle dans le système européen de sécurité sanitaire des aliments. L'EFSA a procédé à un échange de vues constructif avec la délégation française sur les meilleurs moyens de renforcer la sécurité des aliments en Europe.

Bernhard Url, le directeur exécutif de l'EFSA, a déclaré : « Le système de sécurité des aliments de l'Union européenne est le plus développé au monde ; il offre une protection forte à tous les consommateurs et nous nous efforçons en permanence de l'améliorer. »

« Ce fut un plaisir d'accueillir Nathalie Loiseau [Ministre auprès du Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargée des Affaires européennes], et Brune Poirson [Secrétaire d'Etat auprès du Ministre d'État pour la Transition écologique et solidaire]. Nous avons eu une discussion ouverte et productive sur la manière dont l'EFSA peut appuyer les efforts déployés par les États membres de l'UE pour renforcer le système et répondre dans le même temps aux préoccupations des citoyens. »

Les ministres étaient accompagnés de Cyrille Rogeau, Consul Général de Milan et des membres du Parlement français Sabine Thillaye, Pieyre-Alexandre Anglade et Elisabeth Toutut-Picard.