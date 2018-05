EMI : est racheté par Sony pour 2,3 milliards de dollars

22/05/2018 | 15:21

L'éditeur de musique EMI Music va être racheté par Sony Corporation, qui annonce ce jour être parvenu à un accord avec le fonds d'investissement Mubadala.



La transaction est annoncée à hauteur de 2,3 milliards de dollars, soit environ 2 milliards d'euros.



Le catalogue d'EMI comprend des artistes phares comme le groupe Queen, Kanye West, Alicia Keys, Pink ou encore Pharrell Williams et Calvin Harris.



'Nous sommes ravis de faire entrer EMI Music Publishing dans la famille Sony et de maintenir notre position de numéro un dans l'industrie de l'édition musicale. Le marché de la musique se relève ces dernières années, notamment grâce aux offres de streaming', a déclaré le président de Sony, Kenichiro Yoshida.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.