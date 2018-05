EN DIRECT DES MARCHES : Air France-KLM, Faurecia, Crédit Agricole, Tesla... 0 2 15/05/2018 | 08:02 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Vous trouverez ci-dessous une liste des principales informations du jour liées aux marchés, mise à jour régulièrement. Au programme, levée de fonds américaine pour Axa, journée chargée pour Air France et Faurecia et changements aux commandes d'Iliad et Tesla. Worldline rachète SIX Payment, SIX au capital. C'est finalement Worldline, la filiale d'Atos, qui va récupérer la division paiements de SIX. L'acquéreur a mis 2,3 milliards d'euros pour s'offrir SIX Payment Services, une entreprise qui emploie 1.600 personnes et qui devrait réaliser en 2019 un chiffre d'affaires de 530 millions d'euros. Le montage est intéressant car il ne nécessite que 283 millions d'euros en numéraire, le solde étant constitué de 49,1 millions d'actions nouvelles Worldline, permettant à SIX de devenir le second actionnaire de la société avec 27% du tour de table. Atos restera majoritaire à 51%.



Un copilote doit reprendre le manche chez Air France KLM. Journée intense en perspective pour Air France KLM, avec une assemblée générale annuelle tendue en vue à 14h30, qui sera suivie d'une réunion du conseil d'administration qui se prononcera sur la solution de transition pour piloter le groupe, alors que Jean-Marc Janaillac, démissionnaire, quittera ses fonctions ce jour. Le PDG avait été contraint au départ après avoir mis son poste dans la balance d'une consultation interne sur la politique salariale, pari perdu puisque les salariés l'ont désavoué.



Engie dans les clous en début d'année. L'énergéticien a confirmé ce matin ses objectifs 2018 en marge de l'annonce de ses résultats du premier trimestre. Sur une base ajustée, le cœur du compte de résultats (Ebit et Ebitda) apparaît légèrement plus élevé que prévu. Le management met en avant la croissance organique de 6% de l'Ebitda, la preuve, selon la directrice générale Isabelle Kocher, que sa stratégie porte ses fruits. Notamment, 13,2 milliards d'euros de cessions ont été engagées sur l'objectif de 15 milliards, tandis que la totalité du programme d'investissement de 14,3 milliards a été engagée. Le programme 2016-2018 touche à sa fin.



Axa rassure sur le financement du rachat de XL Group. Finalement, l'assureur aura mobilisé 4 milliards de dollars avec l'entrée en bourse de la filiale américaine Axa Equitable. L'IPO elle-même a rapporté 2,75 milliards, auxquels sont venus s'ajouter 0,52 milliard via l'exercice intégral de la clause de surallocation, plutôt une bonne surprise compte tenu d'un accueil plutôt tiède pour l'opération, réalisée à 20 USD l'action alors que la fourchette initiale avait été donnée entre 24 et 27 USD. Pour arriver à 4 milliards, il faut ajouter 0,75 milliard d'émission d'obligations convertibles en actions Axa Equitable. Pour le groupe Français, le financement du rachat de XL Group est sécurisé.



Un trimestre solide pour Crédit Agricole (en première lecture). La banque verte a dépassé les attentes au 1er trimestre 2018 en première lecture, en délivrant un bénéfice net de 856 millions d'euros, pour un consensus à 793 millions d'euros. Le résultat est gonflé par 143 millions d'euros de produits de cession et bénéfice d'un recul à deux chiffres du coût du risque. Le ratio CET1 recule de 11,7 à 11,4% à cause de la mise en place de la norme IFRS9. Les chiffres sont en phase avec les objectifs 2019, selon la direction. Plus que le compte de résultats, c'est le détail des performances que scrutent les analystes. Un point plus détaillé sera réalisé lorsqu'ils se seront prononcés.



Delachaux, retour en bourse. Sept ans après avoir quitté la cote, la société plus que centenaire devrait faire son retour à Paris. La société d'ingénierie avait fait part de son souhait de revenir en bourse il y a quelques semaines. Le projet se concrétise avec l'enregistrement du document de base auprès de l'AMF. Delachaux a réalisé l'année dernière 841 millions d'euros de chiffre d'affaires pour une marge opérationnelle ajustée de 13,3%. 57% de l'activité est réalisée dans l'infrastructure du rail et 43% dans les solutions industrielles. Il opère sous marques Pandrol, Conductix Wamplfler et DCX Chrome.



Journée investisseurs chez Faurecia. L'équipementier, filiale de PSA, a dévoilé ses objectifs de moyen terme ce matin. Il table sur 20 milliards d'euros de ventes et 8% de marge opérationnelle en 2020, puis 30 milliards d'euros en 2025. Cela correspond à une croissance annuelle moyenne de 7% d'ici 2020 et de 8% sur la période postérieure.



Reynaud, pour faire renaître la magie chez Free. La marque commerciale de l'opérateur fait en général plus de bruit que sa maison-mère Iliad. Une fois n'est pas coutume, c'est le holding qui se retrouve au cœur de l'actualité, avec l'arrivée de Thomas Reynaud comme directeur général, Maxime Lombardini prenant la présidence. Reynaud a procédé à plusieurs nominations pour le seconder. Il aura la lourde charge de donner un second souffle à l'opérateur, qui a un peu perdu de sa capacité d'innovation et qui peine à convaincre les investisseurs.



Tesla, la stratégie de la crêpe ? Une "réorganisation en profondeur" a été annoncée hier par le patron du constructeur automobile américain Elon Musk à ses employés, visant notamment à "aplatir la structure de direction", ce qui semble vouloir dire que le haut management sera recentré sur les points critiques. L'entreprise est confrontée à des soucis d'organisation qui pénalisent la montée en cadence de la production de la Model 3, la voiture qui doit démocratiser la marque.



Le bâton puis la carotte. Donald Trump est critiqué aussi bien par les Démocrates que les Républicains pour avoir remis en selle le groupe chinoise ZTE, qu'il avait accusé de tous les maux il y a quelques jours. Le président américain a mis de l'eau dans son vin au motif que l'équipementier est un important client pour des sociétés américaines comme Qualcomm ou Intel. Plusieurs options seraient à l'étude pour alléger les sanctions infligées au Chinois. De là à penser, comme le révèle le 'Financial Times', que Pékin a fait du règlement du cas ZTE un préalable à toute autre discussion commerciale, il n'y a qu'un pas.



La valeur d'un Modigliani multipliée par 5,8 en 15 ans. Un nu de Modigliani a été vendu par Sotheby's New York pour 157,2 millions de dollars hier. Il avait été estimé plus de 150 millions de dollars, alors qu'il avait fait l'objet d'une transaction à 27 millions de dollars en 2003. Un autre nu couché du peintre italien avait été adjugé plus de 170 millions de dollars en 2015 chez Christie's, constituant le record du peintre.



Le tournevis de la BCE reste dans la caisse à outils. La première hausse de taux de la Banque centrale européenne est une question de trimestres et non d'années, a précisé hier le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. Plus précisément, le banquier central a indiqué que ce pas de temps serait effectif après la fin du programme de rachat d'actifs, qui pourrait intervenir soit en septembre soit en décembre de cette année. Lorsque cela sera le cas, la BCE devrait donner des indications sur le calendrier du cycle de resserrement monétaire.



Erdogan se voit en banquier central. Le président Turc a l'intention de reprendre en main la politique monétaire de son pays s'il est réélu le mois prochain, dans le cadre d'un régime véritablement présidentiel. Interrogé par Bloomberg TV à Londres hier, il a expliqué espérer qu'une fois réélu, la banque centrale entendra ses appels à des taux d'intérêts plus faibles (le taux directeur est à 13,5% pour 10,9% d'inflation).



Anthony Bondain © Zonebourse.com 2018 0 2 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue