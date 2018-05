EN DIRECT DES MARCHES : Air France-KLM, Vivendi, PSA, Geely... 0 0 14/05/2018 | 08:20 Envoyer par e-mail :

« Impensable ». Une séparation entre Air France et KLM est impensable, a estimé le patron de la division néerlandaise du groupe, Pieter Elbers, dans un entretien à la télévision publique de son pays. Pour autant, le dirigeant est amer. « Le monde change très vite et nous devons nous adapter. Nous le faisons avec un certain succès, mais chez Air France, ce changement est mis en péril par les grèves », a-t-il expliqué, en ajoutant que les pertes accumulées à cause de la grève (plus de 400 millions d'euros selon la direction) « auraient permis d'acheter 2 B787 ». Elbers enfonce le clou en rappelant que les chiffres ne mentent pas et qu'il est bien visible que KLM est le principal contributeur aux bénéfices du groupe. Mais il concède que la fusion réalisée il y a 14 ans a aussi eu pour KLM des avantages qui ne transparaissent pas forcément dans les chiffres. Difficile, cependant, pour les dirigeants de l'entité néerlandaise de masquer leur agacement.



« Incomparable ». Le directeur financier d’Airbus partira (aussi) en 2019. Harald Wilhelm, 52 ans, va quitter l’avionneur en 2019, a fait savoir le groupe ce matin dans un communiqué. Le dirigeant a passé 27 au sein du groupe ou de ses entités précédentes, dont les six dernières aux commandes des finances globales. Il a assuré qu’il fera tout pour que la transition avec son successeur soit la plus neutre possible. To Enders, le CEO qui partira lui aussi en 2019, a salué le travail de son compatriote et de son équipe financière « incomparable » dans le secteur. Jusqu’à présent, le marché n’a pas sanctionné la rotation à la tête d’Airbus (Brégier, Enders, Leahy, Eremenko et désormais Wilhelm), estimant que le groupe est suffisamment robuste pour que de nouveaux talents remplacent les anciens.



Bolloré flaire le bon coup sur Vivendi. L’Agence Reuters a révélé vendredi soir que Vincent Bolloré détenait plus de 24% du capital de Vivendi, après avoir compulsé les 19 transactions réalisées par des parties liées sur la période février / avril dernier.



Peugeot, ça coince chez Opel. La marque allemande rachetée par PSA, a suspendu son plan de départs volontaires après que ses représentants syndicaux l’eurent alerté sur un risque de pénurie de travailleurs qualifiés. Une réunion entre direction et personnel est prévue fin mai. Le constructeur français veut réduire les effectifs chez Opel de 3.700 postes d’ici 2020 en privilégiant les départs volontaires et les mises en retraite. Mais en interne, Opel affirme ne pas assister à un exode massif. Dans un document interne datant de fin avril consulté par Reuters, le management explique avoir reçu un millier de demandes de départ sur 19.000 salariés allemands. "Les affirmations selon lesquelles nous sommes confrontés à un exode massif de personnel hautement performant et que le travail ne peut plus être fait relèvent de la légende de grand-mère", écrit la DRH dans ce document envoyé aux salariés. PSA entre dans le dur de la restructuration d’une marque qui n’a jamais gagné d’argent depuis le début du millénaire.



Une low-cost de plus chez un transporteur historique. Japan Airlines va lancer une compagnie à bas coûts focalisée sur le moyen-courrier (en Asie) et le long-courrier (vers l'Europe et les Etats-Unis). L’ambition est mesurée puisque la nouvelle entité ne disposera au lancement que de deux B787-8, qui opéreront depuis Tokyo-Narita. JAL espère mettre en place sa nouvelle filiale durant l’été, en faisant si possible entrer d’autres investisseurs.



Tempête dans un verre d’eau ? La montée au capital de Daimler par Li Shufu a été annoncée tardivement, a estimé le gendarme allemand de la bourse. La BaFin a souligné que l’annonce aurait dû avoir lieu le 22 février dernier. Mais le propriétaire de Geely avait rendue publique sa position le 23 février, aussi est-il difficile de lui reprocher d’avoir voulu avancer masqué pour un seul jour de décalage. L’actionnaire, qui possède désormais près de 10% du tour de table, estime pour sa part avoir agi dans les règles.

« Incomparable ». Bolloré flaire le bon coup sur Vivendi. Une information que nous avions rendue publique il y a une semaine et qui figurait d'ailleurs dans le document de référence de Vivendi, en page 71 . Reuters nous apprend en revanche que Vincent Bolloré a dû faire annuler certains droits de votes attachés aux actions Vivendi détenues antérieurement, pour éviter de passer le cap des 30%, synonyme d'OPA obligatoire. Vivendi publie ses trimestriels le 17 mai et pourrait communiquer sur l'entrée en bourse d'UMG. La semaine devrait être animée pour la société. Peugeot, ça coince chez Opel. Une low-cost de plus chez un transporteur historique. Tempête dans un verre d'eau ? La montée au capital de Daimler par Li Shufu a été annoncée tardivement, a estimé le gendarme allemand de la bourse. La BaFin a souligné que l'annonce aurait dû avoir lieu le 22 février dernier. Mais le propriétaire de Geely avait rendue publique sa position le 23 février, aussi est-il difficile de lui reprocher d'avoir voulu avancer masqué pour un seul jour de décalage. L'actionnaire, qui possède désormais près de 10% du tour de table, estime pour sa part avoir agi dans les règles. Avec les doutes sur l'Iran, Total se console à Oman. La compagnie française et son homologue britannique Shell ont signé avec le Sultanat d'Oman un accord pour développer les ressources en gaz naturel. Le Français détiendra 25% d’intérêts et le britannique les 75% restants. Oman pourra ultérieurement entrer dans le capital. L’accord, qui porte sur l’amont et l’aval, concerne plusieurs découvertes de gaz à terre sur le bloc 6 de la zone Greater Barik. L’objectif initial est de produire environ 500 millions de pieds cubes de gaz par jour. Le potentiel total pourrait atteindre 1 milliard de pieds cubes par jour à terme. Total prévoit d’utiliser ses parts pour développer un pôle régional de GNL de soute aux navires, via une unité de liquéfaction modulaire de taille réduite qui serait construite sur le port de Sohar.



AccorHotels n’est pas encore rassasié. Le groupe hôtelier français vient de faire grossir la liste de ses opérations de croissance externe en rachetant Atton Hoteles en partenariat avec le chilien Algeciras. AccorHotels va dépenser 89 millions d’euros pour racheter la totalité du capital de la société de gestion exploitant 11 hôtels et 20% de la foncière qui possède les murs de ces actifs, dont le solde est acquis par le partenaire. Atton possède des établissements moyen et haut de gamme tournés vers la clientèle d’affaires au Chili, au Pérou, en Colombie et aux Etats-Unis (Floride). Accor prévoit d’ores et déjà trois nouvelles ouvertures.



Le coup de massue d’abord puis la négociation ensuite. Donald Trump continue à user de sa méthode de dialogue préférée, cette fois avec l’équipementier réseau chinois ZTE. Le groupe avait annoncé la semaine dernière qu’il risquait de grosses difficultés, voire même la banqueroute, après les barrières commerciales antichinoises adoptées par les Etats-Unis. Concrètement, l’administration américaine a interdit pendant sept ans l’exportation de composants américains au profit de ZTE, entraînant l’arrêt de la production des principales activités du chinois, faute de fournitures électroniques. Mais le président américain a délivré un message plus apaisant ces dernières heures, laissant entendre qu’un compromis pourrait être trouvé. Il ne s’agit ni plus ni moins que d’un élément supplémentaire dans le bras de fer engagé entre Washington et Pékin.

