EN DIRECT DES MARCHES : Axa Equitable, Altice USA, Asmodée, RBS

La matinée est chargée en Europe, entre résultats d'entreprises, opérations financières et rumeurs. Florilège des principales annonces du jour. La manne que prévoyait Axa en ouvrant le capital de sa filiale américaine Axa Equitable ne sera pas aussi élevée que prévu, mais atteint néanmoins 2,75 milliards de dollars. Le prix d'introduction a été fixé à 20 USD hier, soir, bien en-deçà du bas de la fourchette prévue (24 à 27 USD). Pour le moment, la stratégie du nouvel homme fort de la compagnie, Thomas Buberl, peine à convaincre les investisseurs : le niveau d'IPO d'Axa Equitable est faible et les analystes ont estimé que le prix de rachat de XL group, 15,3 milliards de dollars, était excessif.



La rumeur d’une cession de l’éditeur de jeux traditionnels Asmodée par Eurazeo fait son retour ce matin. Reuters évoque un prix de vente qui pourrait dépasser 1,5 milliard d’euros. En mars, Bloomberg avait déjà évoqué une vente, mais pour 2 milliards d’euros, soit un multiple (fort élevé) de 20 fois l'Ebitda évalué à 100 ME. A un prix comme à l’autre, l’affaire serait juteuse pour Eurazeo, qui avait dépensé 145 millions d’euros en 2014 pour racheter le bloc de contrôle à Montefiore. Dans l’intervalle, le chiffre d’affaires est passé de 140 à 442 millions d’euros.



EDF a publié hier des résultats plutôt rassurants au titre du premier trimestre 2018, qui ont permis de confirmer les objectifs 2018. Le bureau d’études Jefferies, qui n’a pas le ton le plus neutre sur le dossier dans la mesure où il le soutient depuis longtemps, se réjouit ce matin de la publication en relevant de 13,50 à 14 euros son objectif. Il met en avant la nette reprise dans le nucléaire et l’hydroélectricité côté production et une couverture relative en cas de retard à l’allumage pour l’EPR de Flamanville : Fessenheim pourrait rester en ligne le temps de faire la balance, comme cela est réglementairement prévu.



Altice USA, l’entité américaine du groupe de Patrick Drahi, qui s’emploie actuellement à scinder clairement ses divisions géographiques, n’a pas atteint les attentes de la place hier soir lors de l’annonce de ses comptes trimestriels. La faute à une hausse du coût de la grille plus élevée que prévu. Le chiffre d’affaires publicitaire était toutefois en hausse, comme le nombre d’abonnés. La société accusé une perte nette de -129 millions de dollars sur 2,33 milliards de dollars de revenus. Numéro quatre du câble outre-Atlantique, Altice USA a fort à faire, comme ses rivaux, pour contrer la concurrence des nouvelles plateformes.



L’AFP fait ses choux gras d’une vague de départs chez Nike aux Etats-Unis, sur fond de vague de dénonciation sur les conditions de travail (discrimination, harcèlement) créant une ambiance délétère. Les départs seraient la conséquence première d’une enquête interne. Cinq membres du haut management en auraient fait les frais récemment.



La banque britannique RBS a accepté de verser 4,9 milliards de dollars pour mettre un terme à une enquête américaine portant sur des produits hypothécaires antérieurs à la crise financière. Environ 3,5 milliards de dollars ont été provisionnés, tandis que le solde de 1,44 milliard de dollars grèvera les comptes trimestriels. Le montant est cependant inférieur à ce que craignaient plusieurs analystes. Ford a dû suspendre la commercialisation de son pick-up le plus vendu aux Etats-Unis après un sinistre chez un fournisseur. RBS a « passé un écueil majeur », se réjouit ce matin Joseph Dickerson, chez Jefferies (achat, objectif 310 GBp), car le compromis est bien moins onéreux que prévu. Les fonds qui seront libérés pourrait servir à rémunérer l’actionnaire, espère le spécialiste.

