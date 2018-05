EN DIRECT DES MARCHES : Crédit Agricole, Orange, Altice, Adobe, Facebook, Sony... 0 0 22/05/2018 | 08:08 Envoyer par e-mail :

Crédit Agricole 1 - France 0. La banque a remporté un succès majeur face aux services fiscaux devant la Cour administrative d'appel de Versailles. La juridiction a estimé que la charge de 2,3 milliards d'euros supportée par l'établissement français lors de la cession de la banque grecque Emporiki est déductible. Elle a ordonné la restitution au



Investissements télécoms records en France. La guerre que se livrent SFR,



Airbus fait profil bas sur l'OMC. L'industriel a prévu de se mettre en conformité avec le jugement sur les aides publiques dont ont bénéficié les programmes A350 et A380, a indiqué à la BBC Karl Hennessee, le patron du juridique chez l'avionneur. "Nous annoncerons ce matin une liste complète de mesures pour nous mettre en complète conformité avec le jugement de la semaine dernière", a-t-il expliqué.



Giuseppe Conte en première ligne. En Italie, le Mouvement 5 étoiles et la Ligue ont, comme prévu, soumis la candidature du professeur de droit Giuseppe Conte à la présidence du conseil. Le Président de la République, Sergio Matarella, a prévu de consulter les Présidents des deux chambres avant de se prononcer. La Bourse de Milan a marqué le coup hier, car le programme de la coalition apparaît dangereux aux financiers.



Washington met la pression sur Téhéran. Des exemptions de sanctions seront possibles pour l'Iran, ont fait hier savoir les Etats-Unis, mais le régime devra se soumettre à un cahier des charges drastique de 12 conditions. Parmi elles, un retrait total de Syrie, a indiqué le Secrétaire d'Etat Mike Pompeo, qui a évoqué les sanctions "les plus dures de l'Histoire" envers la République islamique. Le chef de la diplomatie américaine a ajouté que son pays ne renégociera pas les conditions du traité sur le nucléaire dont il est sorti en début de mois.



Sony prend le contrôle d'EMI Music. Le Japonais va payer environ 1,9 milliards de dollars pour monter de 40 à 100% dans EMI Music Publishing, en rachetant les parts d'un consortium emmené par Mubadala. L'accord aura mis plusieurs mois à se concrétiser. La facture totale pourrait monter à 2,3 milliards de dollars en intégrant la part variable. Les analystes considèrent que le prix est en haut de fourchette de leurs attentes, mais ne sont guère surpris par la décision, car



Une première en 226 ans pour le NYSE. Stacey Cunningham est la première femme à diriger le New York Stock Exchange. Elle a été promue à la place de Tom Farley, qui quitte la société. Précédemment, elle était COO de la bourse américaine. Avant elle, Catherine Kinney avait déjà dirigé le NYSE, mais en tandem. En revanche, Cunningham n'est pas la première femme à piloter un opérateur boursier majeur, puisque Adena Friedman a pris les rênes du



Pas de légitimité pour Maduro. Les Etats-Unis n'ont pas reconnu le résultat de l'élection présidentielle au Venezuela, qui a reconduit Nicolas Maduro à la tête du pays. Donald Trump a appelé le dirigeant à rétablir la démocratie et à mettre fin à la privation économique de son peuple. Par ailleurs, l'Opep suit de près la situation du pays, qui ne pompe que 75% de ses objectifs, dans le cadre de la réflexion en cours sur la révision des quotas de production.



Zuck met à jour son profil à Bruxelles. C'est le Jour J pour Mark Zuckerberg en Europe. Le dirigeant-fondateur de



Edouard Philippe, Monsieur 74,5%. La France devrait reprendre 35 milliards d'euros de dette de SNCF Réseau sur les 47 de passif, ont appris 'Les Echos', soit quasiment les trois-quarts du montant. L'opération aurait lieu en deux temps. Des détails sont attendus vendredi, dans le cadre d'une rencontre entre le Premier ministre Edouard Philippe et les syndicats de cheminots.



Adobe se paie Magento. L'Américain va racheter la plate-forme de commerce électronique Magento Commerce aux fonds Permira pour 1,68 milliard de dollars en numéraire. Jusqu'en 2015, Magento appartenait à



ZTE sauvé in extremis. Washington devrait lever les sanctions visant le groupe chinois. Si l'on se base sur les cours de clôture de la veille, soit 7,902 EUR pour Altice NV et 19,70 USD pour Altice USA, plus une paire EUR/USD à 1,18 et que l'on intègre le dividende exceptionnel de 2,035 USD versé aux actionnaires d'Altice USA, l'ajustement de l'action Altice NV serait de l'ordre de 6,231 euros, soit une action post-scission à 1,6711 EUR. A confirmer.La banque a remporté un succès majeur face aux services fiscaux devant la Cour administrative d'appel de Versailles. La juridiction a estimé que la charge de 2,3 milliards d'euros supportée par l'établissement français lors de la cession de la banque grecque Emporiki est déductible. Elle a ordonné la restitution au Crédit Agricole SA du trop-payé d'impôt sur les sociétés acquitté au titre de l'exercice 2012. Le traitement comptable sera réalisé une fois épuisées toutes les voies de recours. La banque verte avait payé un avis de recouvrement de 312 millions d'euros l'année dernière, qui avait aussi été comptabilisé en créance.La guerre que se livrent Orange Bouygues Telecom et Free dans les télécoms est illustrée par un montant record investi en 2017 par les opérateurs dans leurs réseaux : 9,7 milliards d'euros, selon l'Arcep. Cela représente une progression de 7,5% sur l'année, ce dont se réjouit le patron du régulateur, qui avait appelé, voilà deux ans, les professionnels du secteur à "casser leur tirelire" pour renforcer les infrastructures françaises. Le très haut débit monte en puissance avec 60% des clients mobiles en 4G et 12% de parts de marché fixe pour la fibre.L'industriel a prévu de se mettre en conformité avec le jugement sur les aides publiques dont ont bénéficié les programmes A350 et A380, a indiqué à la BBC Karl Hennessee, le patron du juridique chez l'avionneur. "Nous annoncerons ce matin une liste complète de mesures pour nous mettre en complète conformité avec le jugement de la semaine dernière", a-t-il expliqué.En Italie, le Mouvement 5 étoiles et la Ligue ont, comme prévu, soumis la candidature du professeur de droit Giuseppe Conte à la présidence du conseil. Le Président de la République, Sergio Matarella, a prévu de consulter les Présidents des deux chambres avant de se prononcer. La Bourse de Milan a marqué le coup hier, car le programme de la coalition apparaît dangereux aux financiers.Des exemptions de sanctions seront possibles pour l'Iran, ont fait hier savoir les Etats-Unis, mais le régime devra se soumettre à un cahier des charges drastique de 12 conditions. Parmi elles, un retrait total de Syrie, a indiqué le Secrétaire d'Etat Mike Pompeo, qui a évoqué les sanctions "les plus dures de l'Histoire" envers la République islamique. Le chef de la diplomatie américaine a ajouté que son pays ne renégociera pas les conditions du traité sur le nucléaire dont il est sorti en début de mois.Le Japonais va payer environ 1,9 milliards de dollars pour monter de 40 à 100% dans EMI Music Publishing, en rachetant les parts d'un consortium emmené par Mubadala. L'accord aura mis plusieurs mois à se concrétiser. La facture totale pourrait monter à 2,3 milliards de dollars en intégrant la part variable. Les analystes considèrent que le prix est en haut de fourchette de leurs attentes, mais ne sont guère surpris par la décision, car Sony veut réduire son exposition à la vente de matériel. Le Japonais, comme Vivendi , a identifié la musique comme un important relai de croissance. Il a d'ailleurs réalisé une belle plus-value avec l'arrivée en bourse de Spotify, dont il était actionnaire.. Stacey Cunningham est la première femme à diriger le New York Stock Exchange. Elle a été promue à la place de Tom Farley, qui quitte la société. Précédemment, elle était COO de la bourse américaine. Avant elle, Catherine Kinney avait déjà dirigé le NYSE, mais en tandem. En revanche, Cunningham n'est pas la première femme à piloter un opérateur boursier majeur, puisque Adena Friedman a pris les rênes du Nasdaq l'année dernière.Les Etats-Unis n'ont pas reconnu le résultat de l'élection présidentielle au Venezuela, qui a reconduit Nicolas Maduro à la tête du pays. Donald Trump a appelé le dirigeant à rétablir la démocratie et à mettre fin à la privation économique de son peuple. Par ailleurs, l'Opep suit de près la situation du pays, qui ne pompe que 75% de ses objectifs, dans le cadre de la réflexion en cours sur la révision des quotas de production.C'est le Jour J pour Mark Zuckerberg en Europe. Le dirigeant-fondateur de Facebook démarre un marathon qui le conduira notamment au Parlement européen ce soir et à l'Elysée demain. Il doit s'employer à rassurer les politiques européens sur l'utilisation des données personnelles et la politique de sécurité du réseau social, après plusieurs affaires, dont le scandale Cambridge Analytica. La séance avec les députés sera retransmise en direct.La France devrait reprendre 35 milliards d'euros de dette de SNCF Réseau sur les 47 de passif, ont appris 'Les Echos', soit quasiment les trois-quarts du montant. L'opération aurait lieu en deux temps. Des détails sont attendus vendredi, dans le cadre d'une rencontre entre le Premier ministre Edouard Philippe et les syndicats de cheminots.L'Américain va racheter la plate-forme de commerce électronique Magento Commerce aux fonds Permira pour 1,68 milliard de dollars en numéraire. Jusqu'en 2015, Magento appartenait à eBay . La finalisation est prévue au troisième trimestre de cette année. Adobe a par ailleurs annoncé un programme de rachat d'actions doté de 8 milliards de dollars d'ici 2021, qui a entraîné le titre vers le haut post-clôture de Wall Street.Washington devrait lever les sanctions visant le groupe chinois ZTE , conformément aux engagements pris par Donald Trump il y a quelques jours, selon Reuters et le 'Wall Street Journal'. L'équipementier va pouvoir reprendre ses achats de pièces américaines, dont la pénurie avaient conduit à l'arrêt de ses activités dans les équipements télécoms. Un assouplissement qui a, évidemment, des contreparties favorables aux Etats-Unis.

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AIRBUS SE 3.05% 100.82 21.47% BOUYGUES -1.45% 40.08 -7.46% CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES 0.91% 194.18 5.25% FREESIA MACROSS CORPORATION 4.55% 23 -8.00% ORANGE EGYPT FOR TELECOMMUNICATIONS SAE - - SFR GROUP 0.00% - 28.59%

