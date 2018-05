EN DIRECT DES MARCHES : EDF, LVMH, Air France KLM, Facebook, Google, Tesla, EuropaCorp... 0 1 21/05/2018 | 11:15 Envoyer par e-mail :

Mark Zuckerberg a accepté que son intervention devant le Parlement européenne programmée mardi à Bruxelles soit retransmise en direct. Le patron de Facebook va s'expliquer sur les failles dans la protection des données du réseau social, quelques jours avant l'entrée en vigueur de la nouvelle législation communautaire sur les données personnelles en Europe. L'audition aura lieu entre 18h15 et 19h50 le 22 mai.. La division énergies renouvelables d' EDF au Royaume-Uni pourrait ouvrir le capital de l'entité qui regroupe ses fermes éoliennes, selon les informations obtenues par le 'Financial Times'. En cédant 49% des parts, l'énergéticien pourrait récupérer quelque 600 millions de livres (environ 686 millions d'euros). Les 23 installations sont capables de produire 550 MW théoriques environ, l'équivalent d'une demi-tranche nucléaire. Barclays, mandatée par EDF pour orchestrer l'opération, attend les offres d'ici la fin du mois.La maison Givenchy a beaucoup fait parler d'elle ce weekend puisqu'elle a fourni la robe de mariée de Meghan Markle, qui a épousé le Prince Harry en Grande-Bretagne. La réalisation a été assurée par Clare Waight Keller, la britannique qui supervise la création chez Givenchy. La griffe fait partie de LVMH depuis 30 ans.Le Nikkei a clôturé juste au-dessus du cap symbolique des 23.000 points à Tokyo ce matin, une première depuis le mois de février dernier. Le mouvement de correction du marché nippon a été quasiment effacé. La clôture a précisément eu lieu à 23.002,37 points.Le Ministre de l'économie espère qu'un nouveau PDG sera désigné chez Air France KLM pour la rentrée de septembre, afin de prendre le relai de l'équipe de transition en place. Il a en outre estimé que ce n'est pas le moment pour l'Etat de réduire ses positions (14% du capital), compte tenu de la crise traversée par le transporteur.La Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement d'homologation du plan de sauvegarde de CGG . Plusieurs porteurs de dette convertible de la société avaient interjeté appel du jugement, s'estimant lésés par les parités retenues dans le cadre du plan, qui avait été homologué le 1er décembre 2017.Le négociant pourrait faire l'objet d'une enquête au Royaume-Uni pour des faits de corruption en République Démocratique du Congo, a annoncé vendredi Bloomberg, provoquant un décrochage de l'action en bourse. Le SFO s'intéresse aux liens entre le Glencore , le milliardaire israélien Dan Gertler et le président de la RDC, Joseph Kabila. L'enquête fait écho à d'autres investigations menées dans l'affaire dite Eurasian Resources.L'assureur italiena des ambitions en Amérique Latine et en Asie, a fait savoir son administrateur délégué, Philippe Donnet, qui a toutefois rappelé que la priorité reste la croissance organique. La compagnie née à Trieste est , on le sait peu, le troisième assureur européen derrière Axa et Allianz . Donnet songe au Brésil et à l'Argentine notamment.Le cinéaste et patron d' EuropaCorp fait l'objet d'une plainte pour viol, déposée par une comédienne de 27 ans, qui a participé à plusieurs de ses films dans de petits rôles. Elle aurait été abusée la semaine dernière lors d'une rencontre à l'hôtel Bristol, à Paris. Luc Besson, par la voix de son avocat, a démenti catégoriquement des accusations fantaisistes. Une enquête préliminaire a été ouverte.Le président sortant a été réélu, alors que l'opposition a boycotté le scrutin. Le taux de participation, un peu plus de 46%, était beaucoup plus faible que lors de la présidentielle précédente. Le pays est en pleine déconfiture économique malgré des ressources pétrolières censées lui apporter un surcroît de prospérité. Il apparaît plus divisé que jamais entre les partisans de Maduro, l'héritier de Chavez, et ses détracteurs.La Ligue et le M5S doivent présenter ce jour leur programme à Sergio Matarella. Un cocktail qui paraît explosif fait de hausse des dépenses, baisse des impôts et abandon de la réforme sur les retraites. Le mystère entoure toujours l'identité du premier ministre qui sera chargé de porter ce projet.Ce pourrait être le titre d'une BD tout droit sortie de 'Picsou Magazine'. Mais c'est la réalité : le président des Etats-Unis va demander au département de la justice de vérifier si le FBI n'a pas infiltré sa campagne présidentielle en 2016. Sur Twitter, Donald Trump a estimé que si la surveillance était avérée, il s'agirait "du plus gros scandale politique de tous les temps". Pire que les collusions avec la Russie ou l'exploitation des données de Cambridge Analytica ? General Electric etdiscuteraient d'un rapprochement dans le domaine du ferroviaire. La nouvelle entité, qui deviendrait le principal fournisseur d'équipements du secteur, pourrait peser jusqu'à 20 milliards de dollars, selon les informations obtenues par Reuters. Personne n'a confirmé, à ce stade, la rumeur. Wabtec n'est pas inconnu en France : c'est lui qui avait racheté Faiveley, une des pépites françaises du compartiment des valeurs moyennes, en 2016.Le cabinet de conseil aux actionnaires ISS a apporté son soutien à la proposition de scinder en deux les fonctions de PDG de Tesla , une proposition soumise par des investisseurs frondeurs lors de l'assemblée générale du 5 juin. ISS préconise de ne pas soutenir la réélection de deux administrateurs jugés trop peu indépendants. Il ne s'oppose pas en revanche au renouvellement du siège du frère du PDG, contrairement à Glass Lewis.Le groupe américain a mis la main sur Bolands Quays, une zone portuaire adjacente à son quartier général européen dans la capitale irlandaise. La transaction aurait coûté 170 millions d'euros. Google ( Alphabet ) va mener un vaste projet de restauration et de création d'urbanisme (un pont pédestre et deux places notamment). La presse locale souligne la place grandissante que le groupe est en train de prendre dans le pays. Depuis son arrivée à Dublin en 2003, il aurait déjà dépensé plus d'1 milliard de d'euros d'investissements. Qui dit mieux ?Peu de réactions en début de séance aux résultats de Ryanair, dont le titre recule d'environ 0,8%. La compagnie a cependant annoncé que ses résultats du nouvel exercice seront moins bons, à cause de l'inflation des coûts salariaux. Liberum est déçu par les perspectives mais estime que les fondamentaux du dossier sont intacts à long terme, même si des remous de court terme ne sont pas à exclure avec les premières négociations syndicales par pays de l'histoire de Ryanair Consolidation finalement en vue dans le transport aérien européen ? Les rumeurs se poursuivent concernant les velléités de rachat de



En Australie, le secteur pétrolier en ébullition. Harbour Energy a fixé à 10,8 milliards de dollars américains le montant de son offre sur l'australien



La privatisation d'ADP, une question de mois. S'il n'est pas question pour l'Etat de sortir du capital d'



Le secteur ferroviaire consolide façon TGV. Rapprochement



Retour à l'indépendance pour la Monte dei Paschi du Siena ? Rome doit présenter d'ici l'année prochaine un plan de sortie du capital de la banque transalpine, dont elle détient 68% depuis son renflouement. La Commission européenne avait accepté le soutien en échange, notamment, de la promesse d'une sortie du capital en 2021. La quatrième banque italienne, après une sévère restructuration, a relevé la tête, même si les investisseurs sont inquiets des projets de la nouvelle coalition à son endroit. Les rumeurs se poursuivent concernant les velléités de rachat de Norwegian par IAG . Malgré les démentis qui ont semblé être apportés par le patron de la maison-mère de British Airways et Iberia vendredi, le journal espagnol des affaires 'Expansion' révèle qu'une proposition à 330 NOK par action pourrait être formulée par IAG, ce qui valoriserait la low-cost nordique un peu plus de 1,5 milliard d'euros, soit un tiers de plus que sa valeur à la clôture vendredi.a fixé à 10,8 milliards de dollars américains le montant de son offre sur l'australien Santos , soit une prime de 11% sur le cours de clôture de vendredi. Mais l'action ne s'aligne pas exactement sur les 6,95 AUD proposés par l'acquéreur (hors bonus éventuel), car il existe un risque non-négligeable aux yeux des investisseurs : celui de voir les autorités australiennes bloquer ce qui serait l'une des plus grosses OPA sur un champion national de l'énergie.S'il n'est pas question pour l'Etat de sortir du capital d' Air France KLM en cette période délicate pour le transporteur, ce n'est pas le cas pour ADP . Le Ministre de l'économie Bruno Le Maire a indiqué hier lors du "Grand Rendez-vous" d'Europe 1, Les Echos et Cnews, que la vente des Aéroports de Paris pourrait être la "privatisation la plus importante dans le monde en 2018". Le groupe, qui pèse plus de 17 milliards d'euros en bourse, est détenu à 50,6% par l'Etat français. Vinci , déjà actionnaire, serait en pôle-position.Rapprochement Alstom / Siemens Mobility, rumeur d'accord entre GE et Wabtec… Le rail est en pleine transformation. En Europe du Sud aussi, puisqu'Hitachi pourrait racheter les parts d'Elliott dans Ansaldo STS, la société italienne spécialisée dans la signalisation. Une façon pour le japonais d'accroître son emprise en passant de près de 51 à près de 82% du capital. L'objectif avoué étant de monter à 100% si l'occasion se présente.Rome doit présenter d'ici l'année prochaine un plan de sortie du capital de la banque transalpine, dont elle détient 68% depuis son renflouement. La Commission européenne avait accepté le soutien en échange, notamment, de la promesse d'une sortie du capital en 2021. La quatrième banque italienne, après une sévère restructuration, a relevé la tête, même si les investisseurs sont inquiets des projets de la nouvelle coalition à son endroit.

