EN DIRECT DES MARCHES : Saint-Gobain, Apple, SpaceX, Volvo...

11/05/2018 | 07:58

Suivez les principales informations du 11 mai, sous forme de brève.

• Saint-Gobain ne prendra pas le contrôle de Sika. Après plus de trois ans de bras de fer, les parties au contentieux ont tranché en faveur d’une sortie par le haut. Le Français réalise une plus-value et conserve une part au capital. Le Suisse se dote d’une structure actionnariale dépoussiérée. Les deux entreprises vont collaborer commercialement, dans des conditions qui restent floues. C’est une victoire à la Pyrrhus, car Saint-Gobain renonce à la prise de contrôle, mais réalise une belle opération financière.

• Apple et Goldman Sachs vont lancer une carte de crédit ! Les deux groupes américains songeraient à lancer une carte de paiement estampillée Apple Pay en 2019. Le Californien renoncerait avec un partenariat existant avec Barclays. Le ‘Wall Street Journal’ avait déjà eu vent de projets entre les deux sociétés il y a quelques semaines, mais tournant surtout autour d’une offre de crédit.

• Air France KLM, un trafic frappé par la grève. On se doutait que les chiffres du trafic d’avril de la compagnie ne seraient pas bons. Et c’est le cas, puisqu’il a baissé de -2,6% à cause des huit jours de grève comptabilisés sur la période chez Air France. Le nombre de passagers transportés a chuté de -8,7% chez Air France mais s’est accru de 5,2% chez KLM. Les grèves qui se sont déroulées entre février et mai ont déjà coûté plus de 400 millions d’euros et son PDG au groupe.

• Volvo Cars pressenti en bourse. Le constructeur suédois détenu par le chinois Geely, aurait mandaté Citi, Goldman Sachs et Morgan Stanley pour préparer son entrée en bourse, probablement à Stockholm et Hong Kong, a appris Bloomberg. La valorisation pourrait se situer entre 16 et 30 milliards de dollars.

• Apple finance un aluminium propre. Le groupe américain a apporté son soutien financier à la nouvelle structure créée par Rio Tinto et Alcoa au Québec, qui doit développer une technologique de production d’aluminium sans production de gaz à effet de serre. Le projet disposera de 147 millions de dollars canadiens de financement, dont 13 apportés par la firme à la pomme.

• Du rififi chez Innogy. Le conseil de l'énergéticien allemand s'est abstenu jeudi de recommander l'OPA de 4,9 milliards d'euros de son concurrent E.ON, se demandant si le pacte d'échange d'actifs avec sa maison-mère RWE est équitable pour le personnel et les actionnaires minoritaires. Une position qui ne changera pas la donne mais qui illustre un certain malaise autour de l’opération.

• Falcon 9 devra patienter. SpaceX a reporté de 24h au moins le lancement de la dernière version de la fusée Falcon 9, à cause d’un souci technique intervenu juste avant le décollage. Elle doit mettre sur orbite un satellite de communication. La dernière évolution de la Falcon 9 doit permettre à son propulseur principal de revenir sur terre après le tir. Elle est aussi habilitée à assurer le lancement de vols habités.

• EDF se renforce au Chili. L’énergéticien français a acquis 750 MW de capacités de production dans le pays, au gaz et au fioul, pour appuyer les projets de développement dans les énergies renouvelables, dont les fluctuations nécessitent des capacités traditionnelles pour stabiliser la fourniture.

• ArcelorMittal a dépassé les attentes. L’aciériste a dégagé au premier trimestre 2018 un Ebitda de 2,51 milliards de dollars, pour un consensus à 2,33 milliards de dollars. Le management s’attend à une amélioration des perspectives au fur et à mesure de l’avancement de l’exercice.