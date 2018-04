EOS imaging : Mise à disposition du document de référence 2017

Rappel sur les évènements significatifs de l’exercice 2017 et du premier trimestre 2018 Horizon de financement

EOS imaging (Paris:EOSI) (Euronext, FR0011191766 - EOSI - Eligible PEA - PME), pionnier de l’imagerie médicale orthopédique 2D/3D, annonce la publication de son Document de Référence pour l'exercice clos au 31 décembre 2017. Il a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro D.18-0439 en date du 27 avril 2018. Ce document est disponible sur le site Internet de la Société (www.eos-imaging.com) à la rubrique "Investisseurs". Il est également disponible sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org).

Evènements significatifs

Le document de référence fait le point sur les progrès et les difficultés rencontrés par le Groupe au cours de l’exercice 2017, qui a vu l’adoption d’EOS par de nouveaux établissements de référence se poursuivre et concourir au renforcement du positionnement stratégique du Groupe au niveau mondial. Son offre s’est enrichie de services et d’outils dédiés à la planification d’interventions chirurgicales orthopédiques.

En juillet 2017, pour soutenir sa croissance dans la zone Amérique du Nord, EOS imaging a procédé au recrutement d’un Président Amérique du Nord rattaché à la Directrice Générale, Mike Lobinsky. Ce dernier a renforcé ses équipes commerciales tant en nombre qu’en expérience dans le domaine de la vente d’équipements médicaux innovants.

En octobre 2017, EOS imaging a nommé Eric Maulavé, précédemment VP Ventes Global, au poste de Directeur Général Adjoint, et Didier Saint-Félix à celui de la Transformation.

En 2017, les ventes d’EOS imaging en zone Europe, Moyen-Orient, Afrique ont progressé de 45% à 16,6 millions d’euros. Elles représentent 45% des ventes du Groupe, à comparer à 37% en 2016.

Après la réorganisation et le renforcement déployés au second semestre, la zone Amérique du Nord a renoué avec une croissance de 40% lors du dernier trimestre 2017, en ligne avec la croissance observée en 2016. Sur l’ensemble de l’année 2017, le chiffre d’affaires de la zone ressort à 14,6 millions d’euros et représente 39% du chiffre d’affaires consolidé, contre 50% en 2016.

En Asie Pacifique, les ventes s’élèvent à 5,9 millions d’euros, en croissance de 83%, notamment grâce à une forte progression en Chine et en Australie.

Au global, sur l’exercice 2017 le Groupe a enregistré une croissance de 21% du chiffre d’affaires, à 37,1 M€, soit une croissance annuelle moyenne de 32% sur la période 2012-2017.

Continuité d'exploitation

Au 31 décembre 2017, la trésorerie et les équivalents de trésorerie du Groupe s'élevaient à 6,9 m€.

Afin de soutenir la croissance de son activité en 2018, EOS imaging a souhaité faire évoluer son contrat d’emprunt obligataire avec IPF :

- L’amortissement des trois premières tranches a été suspendu à partir de décembre 2017 jusqu’en juin 2019, avec une fin d’amortissement reportée à juin 2022 ;

- Une nouvelle tranche de 5 millions d’euros a été souscrite en janvier 2018, avec remboursement partiel entre décembre 2021 et décembre 2022 et 60% in fine, sans émission supplémentaires de BSA, les autres conditions étant comparables à celles de la précédente tranche.

Au cours des prochains mois, sur la base de ses prévisions budgétaires et sous réserve d'approbation par les organes sociaux compétents de la Société, EOS imaging restructurera son financement afin de faire face à ses besoins de trésorerie. Ainsi qu’il est précisé au Chapitre 10.7 du Document de Référence et dans des conditions rappelées dans le Rapport des Commissaires aux Comptes, la Société dispose de plusieurs options pour financer sa croissance qui seront étudiées par le Conseil d’Administration.

Pour mémoire, EOS imaging a publié un chiffre d’affaires en hausse de 34% au 1er trimestre 2018, porté notamment par des ventes sur le marché nord-américain, qui ont cru à un niveau historique de 54% sur la période.

A PROPOS D'EOS IMAGING

EOS imaging est coté sur Euronext Paris - Compartiment C d'Euronext

ISIN : FR0011191766 - Mnémo : EOSI

EOS imaging conçoit, développe et commercialise EOS®, une solution d'imagerie médicale innovante dédiée aux pathologies ostéo-articulaires et à l'orthopédie, qui associe équipement et services dans un marché évalué à environ 2 milliards de dollars par an. Avec plus de 250 systèmes EOS® installés, représentant environ un million d'examens annuels, la société est actuellement présente dans 31 pays, dont les États-Unis (approbation FDA), le Japon, la Chine et l'Union Européenne (marquage CE). En 2017, le chiffre d’affaires d’EOS imaging s’est élevé à 37,1 M€. Le taux de croissance annuel moyen (CAGR) sur la période 2012-2017 est de 32%.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.eos-imaging.com.

EOS imaging a été sélectionné pour intégrer l’indice EnterNext © PEA-PME 150, composé de 150 entreprises françaises, cotées sur les marchés d’Euronext et d’Alternext à Paris.

EOS imaging dispose de la qualification « Entreprise Innovante » pour les FCPI de Bpifrance Financement.

