EOS imaging : Résultats de l’Assemblée générale mixte du 18 mai 2018

EOS imaging (Paris:EOSI) (Euronext, FR0011191766 - EOSI - Eligible PEA - PME), pionnier de l’imagerie médicale orthopédique 2D/3D, annonce que l’Assemblée générale réunie ce jour a approuvé toutes les résolutions proposées par le Conseil d’administration, dont le renouvellement des mandats d’administrateurs de Messieurs Gérard Hascoet et Eric Beard, et de Madame Paula Ness-Spears.

Le résultat complet des votes de l’Assemblée Générale Mixte sera disponible sur le site internet de la société, rubrique Investisseurs/Assemblées Générales

(https://www.eos-imaging.com/fr/investisseurs/documentation)

Au total, 65 actionnaires étaient présents ou représentés ou votaient par correspondance. Ils possédaient ensemble 14 187 479 actions (soit 62,76 % des titres ayant droit de vote) et 14 187 479 droits de vote.

Outre le renouvellement des mandats déjà mentionnés, les actionnaires d’EOS imaging ont notamment voté les résolutions suivantes :

• Approbation des comptes sociaux et consolidés, affectation du résultat, approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux dirigeants mandataires sociaux, approbation de conventions règlementées (résolutions 1 à 11) ;

• Délégations de compétence conférées au Conseil d’Administration, à l’effet de décider de l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance (Résolutions 16 à 25).

À PROPOS D'EOS IMAGING

EOS imaging est coté sur Euronext Paris - Compartiment C d'Euronext

ISIN : FR0011191766 - Mnémo : EOSI

EOS imaging conçoit, développe et commercialise EOS®, une solution d'imagerie médicale innovante dédiée aux pathologies ostéo-articulaires et à l'orthopédie, qui associe équipement et services dans un marché évalué à environ 2 milliards de dollars par an. Avec plus de 250 systèmes EOS® installés, représentant environ un million d'examens annuels, la société est actuellement présente dans 31 pays, dont les États-Unis (approbation FDA), le Japon, la Chine et l'Union Européenne (marquage CE). En 2017, le chiffre d’affaires d’EOS imaging s’est élevé à 37,1 M€. Le taux de croissance annuel moyen (CAGR) sur la période 2012-2017 est de 32%.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.eos-imaging.com.

EOS imaging a été sélectionné pour intégrer l'indice EnterNext© PEA-PME 150, composé de 150 entreprises françaises, cotées sur les marchés d'Euronext et d'Alternext à Paris.

