ERYTECH renforce son équipe de direction avec la nomination d’Alex Dusek au poste de Vice-Président pour la stratégie commerciale

ERYTECH Pharma (Euronext Paris : ERYP – Nasdaq : ERYP), société biopharmaceutique de stade clinique développant des thérapies innovantes à partir de sa plateforme propriétaire d’encapsulation de médicaments dans les globules rouges, annonce la nomination d’Alex Dusek au poste de Vice-Président pour la stratégie commerciale et membre de son équipe de direction. M. Dusek apporte une expérience de 25 années en stratégie marketing et commerciale pour des produits pharmaceutiques, tant au sein de biotechs que de grands laboratoires pharmaceutiques internationaux.

« Je me réjouis d’accueillir Alex dans l’équipe ERYTECH à ce moment clé de notre histoire, » déclare Gil Beyen, Président-Directeur Général d’ERYTECH. « Sa grande expérience pour le lancement commercial de produits pharmaceutiques constituera un atout déterminant pour préparer la commercialisation et poser les jalons de la réussite commerciale de nos candidats médicaments à un stade de développement avancé mondialement, avec une focalisation initiale sur les États-Unis. »

Avant de rejoindre ERYTECH, Alex Dusek a occupé le poste de Vice-Président pour la Stratégie commerciale chez Argos Therapeutics, une société cotée d’immuno-oncologie, où il a notamment travaillé à la préparation du lancement commercial d’un produit de thérapie cellulaire à un stade de développement avancé. Alex Dusek était, auparavant, en charge de la stratégie mondiale de marques de Bayer HealthCare Pharmaceuticals pour le lancement d’un médicament pionnier dans les maladies orphelines, l'Adempas (riociguat). Il aura été également le premier expert en marketing embauché par United Therapeutics pour bâtir son infrastructure marketing, et s’imposer dans l’hypertension pulmonaire. Après un B.A. en linguistique du College of William and Mary et un cursus préparatoire à la faculté de médecine de Columbia University, Alex Dusek a obtenu un M.B.A à la Kenan-Flagler Business School de l’Université de Caroline du Nord.

« ERYTECH est le leader des composés thérapeutiques utilisant les globules rouges dans le traitement du cancer, » commente Alex Dusek. « Je suis enthousiaste à l’idée de rejoindre une société avec des programmes cliniques avancés et une plateforme offrant un potentiel pour le traitement de patients souffrant de maladies graves dans des domaines nombreux et divers. J’ai hâte de mettre mon expérience en lancement de produits au service de l’équipe à l’heure où ERYTECH se transforme d’une société de développement avancé en une entreprise commerciale à succès. »M. Dusek est basé aux Etats-Unis, où il rejoindra l’équipe croissante de Cambridge.

À propos d’ERYTECH et d’eryaspase (GRASPA®)

Créée à Lyon en 2004, ERYTECH est une société biopharmaceutique au stade clinique qui développe des thérapies innovantes pour lutter contre des formes rares de cancers et des maladies orphelines. En s’appuyant sur sa plateforme propriétaire, ERYCAPS, qui utilise une nouvelle technologie permettant l’encapsulation de médicaments dans les globules rouges, ERYTECH a développé un portefeuille de produits candidats ciblant des marchés avec de forts besoins médicaux insatisfaits. La société s’est focalisée initialement sur développement de produits ciblant le métabolisme des acides aminés dans les tumeurs cancéreuses, les privant ainsi des nutriments nécessaires à leur survie.

Le produit phare de la Société, eryaspase, également connue sous le nom de marque GRASPA®, consiste en l’encapsulation d’une enzyme, la L-asparaginase, dans les globules rouges provenant de donneurs. La L-asparaginase détruit dans le plasma sanguin l’asparagine, un acide aminé essentiel à la survie et à la prolifération des cellules cancéreuses. La L-asparaginase constitue un composant standard des polychimiothérapies utilisées dans le traitement de la leucémie aigüe lymphoblastique (LAL), mais les effets indésirables limitent l’observance du traitement, en particulier chez les adultes et les patients ayant un faible indice de performance.

Eryaspase a démontré des résultats d’efficacité et de tolérance positifs dans différentes études dans la LAL, notamment une étude de Phase II chez des patients âgés de plus de 55 ans et une étude de Phase II/III chez des enfants et des adultes en rechute d’une LAL ou atteint d’une LAL réfractaire. Il s’agit du tout premier résultat positif connu d’étude clinique dans le traitement d’une tumeur solide avec un produit à base d’asparaginase. ERYTECH prépare actuellement le lancement d’une étude clinique pivot de Phase 3 pour le traitement en seconde ligne du cancer du pancréas, ainsi que le lancement d’études de Phase 2 pour le traitement en première ligne du cancer du pancréas et pour le cancer du sein triple négatif.

ERYTECH produit eryaspase sur son propre site de production opérationnel et certifié GMP à Lyon et dans un site de production clinique à Philadelphie, aux États-Unis. ERYTECH dispose de partenariats de licence et de distribution d’eryaspase en Europe pour la LAL et la LAM avec Orphan Europe (groupe Recordati), et en Israël pour la LAL avec TEVA, qui tous deux commercialiseront le médicament sous la marque GRASPA®. ERYTECH a obtenu la désignation de médicament orphelin par l’agence réglementaire américaine (FDA) et l’Agence Européenne des Médicaments (EMA) pour son produit eryaspase dans le traitement de la LAL, la LAM et le cancer du pancréas.

Outre l’eryaspase, ERYTECH travaille sur erymethionase, qui encapsule la méthionine gamma-lyase dans les globules rouges, pour cibler le métabolisme des acides aminés dans les cellules tumorales, en vue de les « affamer ». ERYTECH réfléchit également à l’utilisation de sa technologie ERYCAPS pour le développement d’immunothérapies du cancer (ERYMMUNE) et de thérapies enzymatiques de substitution (ERYZYME).

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, des prévisions et des estimations à l’égard de la situation financière, des résultats des opérations, de la stratégie, des plans de développements cliniques et réglementaires, des objectifs et des futures performances d’ERYTECH, et du marché sur lequel elle opère. Certaines de ces déclarations, prévisions et estimations peuvent être reconnues par l’utilisation de mots tels que, sans limitation, « croit », « anticipe », « s’attend à », « projette », « planifie », « cherche », « estime », « peut », « veut » et « continue » et autres expressions similaires. Elles comprennent toutes les questions qui ne sont pas des faits historiques. De telles déclarations, prévisions et estimations sont fondées sur diverses hypothèses et des évaluations des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, qui ont été jugés raisonnables quand ils ont été formulés mais qui peuvent ne pas se révéler corrects. Les événements réels sont difficiles à prédire et peuvent dépendre de facteurs qui sont hors du contrôle de la société. En ce qui concerne le portefeuille des produits candidats, il ne peut en aucun cas être garanti que ces candidats recevront les homologations réglementaires nécessaires ni qu’ils obtiendront un succès commercial. Par conséquent, les résultats réels peuvent s’avérer sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs anticipés tels qu’ils sont exprimés ou sous-entendus par ces déclarations, prévisions et estimations. Les documents déposés par ERYTECH auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et de la Securities and Exchange Commission, également disponibles sur notre site internet (www.ERYTECH.com) décrivent ces risques et incertitudes. Compte tenu de ces incertitudes, aucune déclaration n’est faite quant à l’exactitude ou l’équité de ces déclarations prospectives, prévisions et estimations. En outre, les énoncés prospectifs, prévisions et estimations ne sont valables qu’à la date du présent communiqué. Les lecteurs sont donc invités à ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. ERYTECH décline toute obligation d’actualiser ces déclarations prospectives, prévisions ou estimations afin de refléter tout changement dans les attentes de la société à leur égard, ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces énoncés, prévisions ou estimations sont fondés, à l’exception de ce qui est requis par la législation.

