ESI Group: Résultats annuels 2017

Une année de transformation

Alain de Rouvray, Président Directeur Général d’ESI Group (Paris:ESI), déclare : « Les performances opérationnelles en 2017 sont impactées par les actions mises en place pour aligner le Groupe avec sa nouvelle proposition de valeur pour répondre aux attentes de ses clients. Celle-ci s’inscrit dans le contexte de l’« Economie de la Performance » et de l’« Industrie du Futur » qui bouleverse l’environnement économique et concurrentiel des industries manufacturières. Elle nous positionne comme catalyseur et intégrateur de la transformation numérique de nos clients à l’aide de nos solutions de prototypage virtuel multi-domaines.

Pour renforcer nos solutions, adapter notre stratégie commerciale et construire les équipes de support méthodologique auprès des clients, nous avons mené une politique soutenue d’investissements et une réorganisation opérationnelle en profondeur. Ces solutions de rupture permettent d’accélérer la mise sur le marché de produits innovants et opérationnellement performants par une méthodologie visant « zéro prototype réel » en phase de développement et de validation de l’utilisation en service assistée ou autonome.

Les évolutions majeures réalisées en 2017 et qui vont se poursuivre en 2018, permettent d’anticiper une nouvelle dynamique de croissance. Le passage au Prototypage Virtuel intégral en phase de pré-certification et à l’Hybrid TwinTM pour anticiper la performance du produit industriel en-Service, accélère cette tendance. Dans ce nouvel environnement particulièrement agressif et prometteur, ESI dispose d’un positionnement unique.».

Résultats annuels consolidés

Exercice clos au 31 janvier

En millions d’euros FY 17 FY 16 Variation à taux

courants Variation à taux

constants Chiffre d’affaires total 135,3 140,6 -3,8% -2,0% Licences 105,7 108,3 -2,4% -0,5% Services 29,5 32,2 -8,4% -6,9% Marge brute 97,8 103,1 -5,1% -3,1% en % du CA 72,3% 73,3% EBITDA* 12,1 18,3 -33,7% -28,3% en % du CA 9,0% 13,0% Résultat Opérationnel Courant 9,2 15,4 -40,2% -34,0% en % du CA 6,8% 10,9% Résultat Opérationnel 8,1 13,7 -41,1% -34,9% en % du CA 6,0% 9,8% Résultat Net part du Groupe 2,4 7,5 -68,4% -60,5% en % du CA 1,8% 5,4% Ces chiffres ont été arrêtés par le Conseil d’Administration en date du 17 avril 2018. (*) EBITDA hors résultat non récurrent, y compris impacts de l’activation des dépenses de développement et dotations/reprises de

provisions pour dépréciation des créances clients. Acquisition sur la période : la société « Scilab Enterprises » est intégrée à compter du 28 février 2017.

Solide dynamique commerciale

Comme annoncé, le chiffre d’affaires de l’exercice 2017 s’établit à 135,3 M€ en baisse de 3,8% à taux courants et de 2,0% à taux constants. L’impact négatif de change sur l’exercice a atteint 2,5 M€, principalement lié à l’évolution défavorable du yen japonais, et dans une moindre mesure, du dollar américain.

Le mix-produit évolue favorablement avec une activité Licences qui représente 78% du chiffre d’affaires total contre 77% lors de l’exercice précédent.

Le chiffre d’affaires Licences s’élève à 105,7 M€ en baisse de 2,4% par rapport à l’exercice précédent, stable à taux constants par rapport à l’exercice précédent. L’enregistrement d’une proportion moindre de chiffre d’affaires dérivé des licences perpétuelles (dites PUL) en 2017 représente une base plus solide pour les renouvellements futurs. La performance du Nouveau Business est stable à taux constants à 17,8 M€ contre 17,9 M€ en 2016 (17,6 M€ à taux courants).

Le chiffre d’affaires Services s’établit à 29,5 M€, en baisse de 8,4%, après la performance conjoncturelle exceptionnelle du Japon en 2016.

La répartition géographique du chiffre d’affaires traduit la légère baisse de l’activité en Asie qui représente désormais 38% des revenus totaux contre 39% l’an dernier. Stables, les zones Amériques et Europe représentent respectivement 16% et 46% du chiffre d’affaires total en 2017.

Evolution de la marge brute

Le taux de marge brute s’établit à 72,3% contre 73,3% du chiffre d’affaires en 2016. Cette évolution est le résultat du mix produit Services plus défavorable, avec l’impact des projets exceptionnels au Japon en 2016 et une plus forte part des Projets Spéciaux qui regroupent les projets innovants impliquant les nouvelles technologies développées par le Groupe. Les objectifs de ces projets sont en premier lieu la cocréation et le développement de la propriété intellectuelle. La marge brute Licences est quant à elle restée stable à 85%.

Impact des actions du plan de transformation

Dans le cadre du plan de transformation stratégique, les investissements de R&D ont été maintenus à un niveau élevé, en croissance de 6,7%, et ressortent à 34,9 M€ contre 32,7 M€ l’an passé. Ces investissements importants reflètent les efforts entrepris pour développer les solutions liées à la nouvelle offre de rupture technologique, fondée sur le jumeau hybride (Hybrid TwinTM). Ils représentent 33,0% du chiffre d’affaires Licences à comparer aux 30,2% en 2016. Après prise en compte du Crédit Impôt Recherche (CIR) et activation des frais de développement, le montant R&D porté au Compte de Résultat atteint 28,7 M€, en progression de 6,5%.

L’adaptation de la stratégie de Ventes et Marketing a permis de faire évoluer la force de vente et d’accroitre la visibilité d’ESI Group. La mise en adéquation des équipes à notre proposition de valeur, avec des responsables grands comptes et des ingénieurs technico-commerciaux, a entrainé des changements dans les équipes locales. Ces évolutions ont eu un impact sur la performance commerciale de l’exercice. Le montant des dépenses S&M, qui atteignent 41,4 M€ (vs 41,8 M€ en 2016) soit 30,6% du chiffre d’affaires, ne reflète pas ces investissements car il intègre des reprises de provisions sur clients en particulier en Chine.

Les dépenses G&A ont atteint 18,5 M€ contre 18,9 M€ soit 13,7% du chiffre d’affaires. Les dépenses ont été contenues, tout en assurant un réseau de distribution avec des bureaux plus larges et mieux équipés qui permettent le développement des équipes de support local spécialisées dans les nouvelles technologies.

Répercussion sur les indicateurs de rentabilité

L’EBITDA atteint 12,1 M€ à comparer à 18,3 M€, soit un taux de marge de 9,0% contre 13,0% en 2016. Cette évolution résulte du plan de transformation qui a pesé sur la croissance et de la progression des investissements de R&D.

Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) s’établit à 9,2 M€, faisant ressortir une marge de 6,8%, soit une baisse de 6,2 M€ par rapport à l’an dernier.

Le Résultat Opérationnel (EBIT) s’inscrit en diminution de 5,6 M€ à 8,1 M€, soit une marge de 6,0% à comparer aux 9,8% de l’exercice 2016.

Le Résultat Financier s’établit à -2,7 M€ contre -2,1 M€ en 2016, impacté par des pertes de change, principalement suite à l’appréciation du yen japonais par rapport à l’euro.

Le Résultat Net part du Groupe ressort à 2,4 M€, soit une marge nette de 1,8%.

Renforcement de la structure financière

La trésorerie disponible à la clôture s’établit à 15,7 M€. L’endettement net s’élève à 31,9 M€ au 31 janvier 2018 contre 37,3 M€ au 31 janvier 2017. Le Gearing (dettes nettes rapportées aux capitaux propres) ressort à 31,4% contre 37,6% en 2016.

Au 31 janvier 2018, ESI Group détenait par ailleurs 6,8% de son capital en actions ‘auto-détenues’.

Une transformation en cours et maîtrisée

L’année 2017, année de transformation, avec la poursuite d’importants investissements stratégiques et une nouvelle organisation par piliers, représente une étape nécessaire avant un retour à la croissance à partir de 2018. L’impact de cette transformation est basé sur la création de valeur et la crédibilité de nos solutions, clairement confirmés par les échanges avec nos clients innovants et partenaires stratégiques.

La structuration du développement de l’offre d’ESI en trois piliers permet au Groupe de capitaliser sur la robustesse de ses deux piliers historiques, l’Engineering et le Manufacturing, pour fournir aux industriels des prototypages virtuels qui répondent aux besoins de développement et de fabrication de leurs produits. A titre d’illustration pionnière à fort potentiel, la startup française de construction automobile Gazelle Tech, a réussi à développer son concept de mobilité durable pour tous en concevant, certifiant et produisant, en moins de 3 ans, son véhicule destiné au marché des pays émergents, et ce, grâce à l’utilisation des solutions de prototypage virtuel intégral d’ESI.

ESI a également renforcé sa collaboration avec AP&T, producteur de lignes d’assemblage de pièces embouties, au cours de l’année 2017. Initialement fournisseur de progiciels d’essais virtuels isolés dédiés à l’outillage, ESI s’est progressivement imposé auprès d’AP&T comme un partenaire stratégique lui permettant de faire face aux enjeux de l’Industry 4.0 pour la réalisation de ses lignes d’assemblage intelligentes par prototypage virtuel intégrants une chaine d’essais virtuels.

Le troisième pilier, In-Service, associe Big Data et Intelligence Artificielle pour enrichir le prototype virtuel par les données collectées en opération (IoT) et enrichie par Machine Learning. Ce pilier est le catalyseur de la nouvelle proposition de valeur. Ceci permet une différenciation majeure d’ESI dans sa capacité à accompagner ses clients tout au long du cycle de vie d’un produit, y compris après sa mise sur le marché. Au travers de cette transformation, ESI Group adresse une cible commerciale beaucoup plus large allant des bureaux d’études, aux unités de fabrication, en passant par les opérateurs des produits concernés par les coûts de maintenance et en incluant les compagnies d’assurance.

A ce stade de son développement et profitant du fort potentiel de croissance de son marché, ESI Group dispose des atouts essentiels pour la réalisation de sa vision et l’adoption de sa nouvelle proposition de valeur.

À propos d’ESI Group

ESI Group est le principal créateur mondial de logiciels et services de Prototypage Virtuel. Spécialiste en physique des matériaux, ESI a développé un savoir-faire unique afin d’aider les industriels à remplacer les prototypes réels par des prototypes virtuels, leur permettant de fabriquer puis de tester virtuellement leurs futurs produits et d’en assurer leur pré-certification. Couplé aux technologies de dernière génération, le Prototypage Virtuel s’inscrit désormais dans une approche plus large du Product Performance Lifecycle, qui adresse la performance opérationnelle du produit tout au long de son cycle de vie complet de fonctionnement, du lancement au retrait. La création de Jumeaux Hybrides (Hybrid TwinTM) intégrant à la fois la simulation, la physique et l’analyse de données permet de créer des produits intelligents, notamment avec les objets connectés, de prédire leur performance et d’anticiper leurs besoins de maintenance.

Présent dans plus de 40 pays et dans les principaux secteurs industriels, ESI Group emploie environ 1200 spécialistes de haut-niveau à travers le monde. Son chiffre d’affaires 2017 s’est élevé à 135 M€. ESI est une société française cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris, labellisée « Entreprise Innovante » en 2000 par Bpifrance et éligible aux FCPI et aux PEA-PME.

Pour plus d’informations, veuillez visiter www.esi-group.com/fr.

