ESI accompagne Hwaseung R&A dans la gestion de la fiabilité de ses produits tout en réduisant les délais et les coûts de développement

Le sous-traitant automobile coréen s’appuie sur la puissance de la Plateforme de Prototypage Virtuel d'ESI

ESI Group (Paris:ESI), pionnier et principal fournisseur mondial de logiciels et services de Prototypage Virtuel pour les industries manufacturières, annonce que Hwaseung R&A, équipementier automobile coréen spécialisé dans les flexibles haute et basse pression et dans les coupe-froids, a mis en place avec succès le Prototypage Virtuel dans ses chaînes de production. A l’aide d’une automatisation des process de simulation de joints de coffre dans ESI Visual-Environment, l'équipementier a réussi à corriger les défauts de ces joints et améliorer leur design, tout en réduisant le temps et les coûts de développement.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : http://www.businesswire.com/news/home/20180313006157/fr/

Simulations de l'installation du joint de porte de véhicule et de la porte, visualisées dans ESI Visual-Environment (Photo: Business Wire)

Hwaseung R&A, qui fabrique des pièces automobiles et des pièces industrielles en caoutchouc, a dû faire face à un problème sur ses joints de coffre : ils se déformaient ou se tordaient dans les coins après l'assemblage. Or le joint d'étanchéité du coffre a pour fonction d'absorber les vibrations du coffre et de combler l'écart entre la carrosserie et l'ensemble du coffre. Lorsque la forme de ce joint est non conforme, la répartition non uniforme de la pression sur les panneaux du coffre provoque des problèmes tels qu'un bruit accru ou une fuite d'eau pouvant entraîner une défaillance des hayons arrière.

Les ingénieurs de Hwaseung R&A ont cherché une solution leur permettant de créer de façon entièrement automatique un modèle de simulation. Leurs recherches les ont menés aux solutions de Prototypage Virtuel d’ESI et plus particulièrement vers ESI Visual-Environment, une plateforme pour CAE (Computer-Aided Engineering ou Ingénierie Assistée par Ordinateur) et pour l’automatisation des processus de simulation. Accompagné par ESI, l'équipe coréenne a réussi à construire un processus automatisé afin de réduire le temps de création du modèle et faciliter l'évaluation des performances. Le processus développé fait appel à la conception assistée par ordinateur (CAO) pour la géométrie et le design du produit et aux paramètres de conception afin de créer automatiquement des modèles 3D prêts à l'emploi. Avec ce procédé, la société coréenne a pu expérimenter différentes méthodologies de positionnement pour des formes filetées et nervurées, ainsi que divers types de section.

Grâce à Visual-Environment, les ingénieurs de Hwaseung R&A sont désormais capables de simuler virtuellement l'assemblage du joint de coffre et d'évaluer ses performances sans utiliser de véritables prototypes. « L'automatisation des processus sur mesure, intégrée à ESI Visual-Environment, a rendu possible la simulation d'assemblages de joints de coffre. Nous sommes désormais capables d'analyser la contribution des changements de conception d'insert en acier en utilisant une simulation de processus d'assemblage de joint de coffre. La solution que nous avons construite avec ESI Visual-Environment est entièrement implémentée dans notre processus de production et est utilisée comme outil principal pour décider des paramètres de conception au stade initial et également pour résoudre les problèmes de production », déclare Chang-Soo Lee, Directeur adjoint de HWASEUNG R&A Corporation.

Non seulement Hwaseung R&A a pu corriger les défauts du coffre et réduire le temps et les coûts de développement, mais l’entreprise a connu un tel succès par l'automatisation des processus dans Visual-Environment que celui-ci est désormais intégré dans le processus standard de conception des joints de coffre. Aujourd'hui, ils utilisent également la solution pour aider à la conception des portes.

Pour plus d'informations sur ESI et Hwaseung R & A, veuillez visiter www.esi-group.com/Hwaseung

Pour plus d'informations sur ESI Visual-Environment: www.esi-group.com/visual-environment

Pour plus d’actualités ESI, veuillez consulter : www.esi-group.com/fr/entreprise/presse

À propos d’ESI Group

ESI Group est le principal créateur mondial de logiciels et services de Prototypage Virtuel. Spécialiste en physique des matériaux, ESI a développé un savoir-faire unique afin d’aider les industriels à remplacer les prototypes réels par des prototypes virtuels, leur permettant de fabriquer puis de tester virtuellement leurs futurs produits et d’en assurer leur pré-certification. Couplé aux technologies de dernière génération, le Prototypage Virtuel s’inscrit désormais dans une approche plus large du Product Performance LifecycleTM, qui adresse la performance opérationnelle du produit tout au long de son cycle de vie complet de fonctionnement, du lancement au retrait. La création de Jumeaux Hybrides (Hybrid TwinTM) intégrant à la fois la simulation, la physique et l’analyse de données permet de créer des produits intelligents, notamment avec les objets connectés, de prédire leur performance et d’anticiper leurs besoins de maintenance.

Présent dans plus de 40 pays et dans les principaux secteurs industriels, ESI Group emploie environ 1200 spécialistes de haut-niveau à travers le monde. Son chiffre d’affaires 2016 s’est élevé à 141 M€. ESI est une société française cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris, labellisée « Entreprise Innovante » en 2000 par Bpifrance et éligible aux FCPI et aux PEA-PME. Pour plus d’informations, veuillez visiter www.esi-group.com/fr.

Consultez la version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20180313006157/fr/