Easyjet réduit ses pertes au 1er semestre grâce à une hausse du trafic

Londres (awp/afp) - La compagnie aérienne britannique à bas coût EasyJet a fortement réduit ses pertes lors du premier semestre, malgré le coût de l'intégration d'actifs d'Air Berlin. Elle a profité de l'augmentation du nombre de passagers transportés, a-t-elle annoncé mardi dans un communiqué.

Basée à Luton dans le nord de Londres et représentant l'une des principales compagnies européennes, le groupe a essuyé une perte après impôts de 54 millions de livres (61 millions d'euros) au cours du premier semestre (achevé fin mars), contre 192 millions un an plus tôt.

EasyJet a profité de la bonne tenue de son trafic de passagers, dont le nombre a progressé de 3 millions à 36,8 millions sur le semestre, dont 0,7 million grâce au rachat d'actifs d'Air Berlin sur l'aéroport berlinois de Tegel. En parallèle son taux de remplissage a augmenté à 91,1%.

En conséquence, son chiffre d'affaires a bondi de 19,5% à 2,18 milliards de livres, porté par un effet calendaire favorable pour les fêtes de Pâques ainsi que par les déboires de concurrents, en particulier la faillite de Monarch et d'Air Berlin, ou encore les problèmes d'annulations de vols chez l'irlandais Ryanair.

"Notre performance a été soutenue par la baisse des capacités d'autres compagnies, mais a également été aidée par la force de la marque EasyJet", se félicite le nouveau directeur général Johan Lundgren, cité dans le communiqué.

Malgré tout, la compagnie a encore subi une perte, même si elle se réduit d'une année sur l'autre, du fait notamment du coût du rachat des actifs de la compagnie insolvable Air Berlin, notamment 25 Airbus A320 à Tegel, ainsi que les liaisons court-courrier correspondantes. EasyJet a également perdu de l'argent sur la vente et la reprise en location de dix A319.

Pour l'exercice annuel achevé fin septembre, EasyJet prévoit un bénéfice avant impôt en hausse, entre 530 et 580 millions de livres, en intégrant les pertes liées à Tegel.

La compagnie, sous l'impulsion de M. Lundgren, compte investir sur le marché des vacances pour faire croître sa part de marché sur ce créneau, renforcer le nombre des voyageurs d'affaires et lancer un nouveau programme de fidélité.

