Echange de prisonniers entre Kiev et les séparatistes pro-russes

Les autorités ukrainiennes et les rebelles séparatistes pro-russes ont procédé mercredi au plus large échange de prisonniers depuis le début du conflit, début 2014, rendant des centaines de captifs à leurs familles avant le nouvel an et le Noël orthodoxe.

Un photographe de Reuters a assisté à l'échange, depuis la ville de Horlivka. Au total, 306 rebelles emprisonnés par Kiev devaient être libérés en échange de 74 prisonniers détenus par les séparatistes.

"La totalité des 74 otages ukrainiens sont déjà chez eux, sur le territoire contrôlé par notre armée", a annoncé le président ukrainien Petro Porochenko.

Interrogée par une chaîne de télévision ukrainienne, la mère d'un de ces ex-captifs a confié son émotion. "Mon fils m'a téléphoné. Je n'avais pas entendu sa voix depuis trois ans et demi, seulement reçu des lettres. Il m'a dit 'Maman, je suis déjà là". Vous ne pouvez pas imaginer ce que cela signifie, pour une mère, de ne pas avoir vu son enfant pendant trois ans et demi, depuis août 2014."

Dans le sens inverse, certains des prisonniers qui étaient retenus en captivité par les autorités ukrainiennes ont refusé de retourner en territoire tenu par les rebelles, a déclaré Viktor Medvedchuk, représentant de Kiev aux pourparlers de paix, cité par l'agence de presse russe TASS.

Un nouvel échange est prévu pour 2018. D'après les services ukrainiens de sécurité, une centaine de prisonniers sont toujours aux mains des rebelles.

Le conflit en Ukraine a fait plus de 10.000 morts et des victimes sont signalées presque tous les jours en dépit d'un cessez-le-feu qui a gelé les lignes de front en 2015.

A Berlin, le ministère allemand des Affaires étrangères a salué un pas significatif franchi en vue de l'application des accords de Minsk, co-négociés par l'Allemagne et la France avec l'Ukraine et la Russie. "Par-dessus tout, c'est aussi un geste humanitaire important avant le nouvel an et le Noël orthodoxe", ajoute Berlin. (Valentyn Ogirenko avec Pavel Polityuk et Natalia Zinets in Kiev; Henri-Pierre André pour le service français)