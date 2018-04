Edmond de Rothschild renforce son pôle Marketing et communication

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Edmond de Rothschild a annoncé les nominations de Florence Gaubert et Sarah Arnett, respectivement Head of External Affairs et Directeur de la communication pour la France et responsable de la marque pour le groupe. Florence Gaubert est donc en charge de définir la stratégie de Relations presse du groupe Edmond de Rothschild et de coordonner sa mise en œuvre au sein de ses différentes entités. Florence Gaubert aura également pour mission de développer les relations institutionnelles du groupe. Sa nomination est effective depuis le 5 mars 2018.Pour sa part, Sarah Arnett, arrivée dans le groupe le 1er mai 2014, était jusque-là en charge de de la communication d'Edmond de Rothschild pour la Suisse.