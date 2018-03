Edram ne s'inquiète pas encore des risques d'inflation et de guerre commerciale

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Tout en prenant acte du fait que le retour des risques protectionnistes alimente la volatilité sur les marchés financiers, Benjamin Melman, Directeur de l'allocation d’actifs et dettes souveraines chez Edmond de Rothschild AM, juge qu'il est aujourd'hui "prématuré de s’inquiéter à outrance de ce risque, même si nous devrions avoir d’autres rebondissements." D'abord, l'expert d'Edram estime que la mise en place de tarifs à l’importation sur l’acier et l’aluminium n’aura pas d’effets tangibles sur l’économie mondiale.De plus, Benjamin Melman voit dans les dernières annonces de Donald Trump sur ce sujet un moyen de faire de la politique intérieure. "Rappelons que les "mid-term elections" dans quelques mois s'annoncent difficiles pour les Républicains et qu'il n'est pas impossible que le Président cherche surtout à envoyer un message politique aux ouvriers du "rust belt" qui ont voté pour la première fois pour un candidat républicain. Le but ne serait pas tant d'agir que de séduire certaines franges électorales", écrit le Directeur de l'allocation d'actifs et dettes souveraines d'Edmond de Rothschild AM.Concernant le risque d'une guerre commerciale, là encore, le gestionnaire d'actifs ne cède pas du tout à la panique. En effet, Benjamin Melman souligne que la Chine est la première visée par les mesures annoncées par Donald Trump sur les importations d'acier et d'aluminium. Or, cette dernière est aujourd'hui plus développée et plus forte pour faire des concessions qui pourraient très vraisemblablement enterrer le risque de guerre commerciale, juge l'expert d'Edram.Si le risque protectionniste ne suscite pour l'heure aucune inquiétude notable chez Edram, il en est de même pour la crainte inflationniste. Certes, l'annonce d'une croissance plus forte que prévu des salaires aux Etats-Unis en janvier a entrainé une correction des marchés actions.Pourtant, souligne Benjamin Melman, "les statistiques économiques mensuelles sont souvent erratiques, ce qui oblige à ne pas sur-interpréter la lecture des dernières données. Ensuite, pour anticiper trois, voire peut-être désormais quatre hausses de taux cette année, la Réserve fédérale prévoit elle-même une remontée de l'inflation. N'ayant cessé d'être inférieure aux attentes jusqu'ici, il faudrait déjà que l'inflation se redresse davantage pour converger vers le scénario de la Fed avant de commencer à s'inquiéter de ses éventuels excès."Dans ce contexte, Edmond de Rothschild AM a remonté ses expositions en actions dans le creux de février, en gardant les mêmes préférences géographiques (Europe, Japon), tout en atténuant les écarts de pondération avec les Etats-Unis et les pays émergents. Le gestionnaire d'actifs considère également qu'il n'est plus nécessaire de se tenir à l'écart des obligations américaines après la hausse des rendements de ces derniers mois.