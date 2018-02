Egypte-Opération de sécurité dans le Sinaï, 16 islamistes tués

(Actualisé avec précisions sur l'opération, vidéo Etat islamique)

LE CAIRE, 12 février (Reuters) - Seize islamistes ont été tués et 34 personnes arrêtées dans le cadre d'une vaste opération des forces de sécurité égyptiennes lancée vendredi, à un peu plus d'un mois de l'élection présidentielle.

Des caches, des dépôts d'armes et des véhicules utilisés par les islamistes ont été détruit dans les raids, menés principalement dans le Sinaï, mais également dans le delta du Nil et dans le Désert occidental, prédise l'armée dans un communiqué en forme de bilan diffusé dimanche par la télévision publique.

L'armée de l'air, de terre et la marine, ainsi que la police et les garde-frontières, ont participé à l'opération.

Le président égyptien Abdel Fattah al Sissi, qui a annoncé son intention de se représenter à l'élection présidentielle du mois prochain, a ordonné le 29 novembre dernier à l'armée d'éliminer les islamistes dans un délai de trois mois, quelques jours après une attaque contre une mosquée qui a fait plus de 300 morts. et

Les opposants islamistes attaquent régulièrement les forces de sécurité depuis 2013 et l'éviction par l'armée, qui était alors dirigée par Abdel Fatah al Sissi, du président Mohamed Morsi, issu des Frères musulmans.

"L'armée de l'air a visé et détruit 66 objectifs utilisés par des éléments terroristes pour se protéger des attaques aériennes et de l'artillerie et pour s'échapper de leurs bases durant les raids", indique le communiqué de l'armée.

PRÉLÈVEMENTS ADN

Au total, 16 islamistes ont été tués et quatre ont été capturés. Trente autre personnes soupçonnées d'être liées aux activistes ont également été interpellées pour être interrogées, indique le communiqué.

Un centre de presse avec des ordinateurs et des équipements de communications, ainsi que des livres et des documents relatifs à l'idéologie djihadiste ont été découverts par les forces qui ont participé à l'opération, ajoute le communiqué.

Six fermes utilisées pour cultiver des substances narcotiques interdites ont également été repérées et détruites.

L'hôpital général d'Ismaïlia a reçu dimanche matin les corps de dix activistes tués dans le Sinaï, indique-t-on de source médicale. Des échantillons d'ADN ont été prélevés pour les identifier.

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, apparemment par le groupe Province du Sinaï de l'Etat islamique, semble montrer des islamistes masqués en train d'exécuter des militaires et des civils qu'ils accusent de collaborer avec les forces de l'ordre.

Un membre du groupe Province du Sinaï demande aux Egyptiens de ne pas voter le mois prochain, et appelle les islamistes à "détruire leur jour de polythéisme, répandre leur sang, à commencer par celui de leurs dirigeants."

L'authenticité et la date de la vidéo, qui dure 23 minutes, n'ont pas pu être certifiées, mais une référence au communiqué de l'armée égyptienne suggère qu'une partie au moins de l'enregistrement a été réalisée après le début de l'opération de sécurité. (Mohamed El Chérif, Yousri Mohamed et Omar Fahmy; Danielle Rouquié pour le service français)