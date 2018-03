Egypte-Sissi en visite dans le Sinaï à trois jours de l'élection

(Actualisé, déclarations de Sissi, §§ 6-7)

LE CAIRE, 23 mars (Reuters) - Le président égyptien, Abdel Fattah al Sissi, a assuré vendredi lors d'un déplacement dans le Sinaï que les insurgés islamistes de l'organisation Péninsule du Sinaï seraient prochainement défaits, rapporte l'agence de presse officielle égyptienne Mena.

Le raïs a fait ces déclarations à trois jours du début d'une élection présidentielle qui devrait lui permettre d'accomplir un second mandat de quatre ans à la tête du pays.

Les électeurs, qui pourront voter de lundi à mercredi, auront le choix entre Sissi et un candidat peu connu, Moussa Mostafa Moussa, un soutien du président. Les candidats de l'opposition se sont retirés en janvier en parlant de manoeuvres d'intimidation. Le principal rival de Sissi, Sami Hafez Annan, a été arrêté et emprisonné.

Le président Sissi s'est rendu dans une base aérienne du Nord-Sinaï et a discuté avec des pilotes et des soldats, écrit Mena.

"Prochainement, nous reviendrons ici pour fêter la victoire sur les déviants de notre époque", a dit le chef de l'Etat, en faisant allusion aux djihadistes.

"Ces quatre dernières années ont permis de renforcer l'Etat égyptien et ses institutions, de mettre en place une solide infrastructure", a-t-il ajouté.

"Les mesures (d'austérité) économiques ont contribué à cette consolidation de l'Etat. Je veux vous dire que nous souffrons mais que cette souffrance n'est rien comparé à ce que serait l'effondrement de l'Etat."

En novembre dernier, Sissi a ordonné aux forces armées d'écraser les djihadistes, après l'attaque d'une mosquée qui avait fait plus de 300 morts - l'attaque de ce genre la plus meurtrière dans l'histoire de l'Egypte. (Omar Fahmy et John Davison; Eric Faye et Guy Kerivel pour le service français)