Egypte : renforcement des relations franco-égyptiennes dans le domaine des exports de plants de pomme de terre

Dans le prolongement de la conférence technique organisée au Caire le 22 novembre dernier portant sur « le savoir-faire et la qualité phytosanitaire de l'offre française en plants de pommes de terre » (cf article précédent), les instances officielles égyptiennes se sont rendues en France et ont été accueillies, le 16 janvier dernier, par la Directrice Générale de FranceAgriMer.

La délégation égyptienne menée notamment par son Vice-Ministre en charge du secteur des services agricoles a apprécié la qualité des échanges qui ont eu lieu lors de cette rencontre qui a permis de consolider les relations privilégiées entre nos deux pays et d'aborder les axes de coopération technique qui pourraient être mis en œuvre dans le cadre du développement des exportations françaises de plants de pommes de terre vers l'Egypte.

Parallèlement, les participations des représentants des services ministériels de la DGAL et de la DGPE à cette réunion, ainsi que celles du GNIS et de la FNPPPT, ont permis d'approfondir de manière dynamique, les aspects techniques et phytosanitaires des sujets évoqués et de souligner la nécessité d'une collaboration régulière entre la partie française et la partie égyptienne, de manière à sécuriser toute la filière allant du producteur de plant en France jusqu'à celle de l'utilisateur en Egypte et de faciliter, par ailleurs, les conditions d'implantations de nouvelles variétés françaises de plants de pommes de terre en Egypte.