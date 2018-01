Electronique : une année 2017 record en Asie pour Air Liquide avec de nouveaux contrats majeurs

Regulatory News:

En 2017, Air Liquide (Paris:AI) a signé plusieurs contrats à long terme avec des fabricants de composants électroniques de premier plan en Chine, au Japon et à Singapour. Le Groupe va investir plus de 150 millions d’euros pour fournir des gaz vecteurs ultra purs aux nouvelles fabs de ses clients. Ces dernières sont dédiées à la production de circuits intégrés, de mémoires, de capteurs d’imageries et d’écrans plats destinés aux appareils électroniques et mobiles grand public.

Les gaz vecteurs tels que l’azote ultra pur sont essentiels à l’industrie de pointe des semi-conducteurs. Ces gaz sont directement utilisés dans les procédés de production des puces et des écrans, et pour garantir une atmosphère d’une propreté extrême afin de protéger les outils de fabrication. Air Liquide va investir dans la construction de systèmes haute performance de production sur site d’azote ultra pur, représentant une capacité totale de 170 000 Nm³/h.

Par ailleurs, la demande en matériaux avancés fournis par Air Liquide a continué de croître dans la région Asie-Pacifique, notamment en Chine, en Corée du Sud et au Japon. Les matériaux avancés sont utilisés dans les premières couches des nano-transistors au coeur des processeurs et des mémoires présents dans les appareils mobiles et électroniques grand public.

Les évolutions technologiques liées à l’intelligence artificielle, aux appareils mobiles et connectés, au Big Data ou encore aux véhicules électriques et autonomes génèrent aujourd’hui une forte demande en puces, capteurs et écrans haute résolution. Air Liquide accompagne les clients qui fabriquent des mémoires de pointe offrant un accès plus rapide aux données ou encore destinées aux smartphones de dernière génération.

Michael J. Graff, Directeur Général Adjoint et membre du Comité Exécutif d’Air Liquide supervisant l’activité Électronique, a déclaré : « Le Groupe continue de démontrer son leadership en Électronique en Asie. Ces nouveaux contrats illustrent la capacité d’Air Liquide à fournir aux clients du secteur électronique des produits et services qui répondent aux standards de qualité les plus élevés du marché en forte croissance des semi-conducteurs et des écrans plats. »

L’activité Electronique d’Air Liquide

Avec un chiffre d’affaires de 1 618 millions d’euros en 2016, l’activité Électronique d’Air Liquide est la référence mondiale dans la conception, la production et la fourniture de molécules pour cette industrie. Air Liquide est un partenaire engagé sur le long terme, qui propose des solutions innovantes pour les marchés des semi-conducteurs, des cellules photovoltaïques et des écrans plats. 3 850 spécialistes, répartis dans le monde entier, s’engagent à apporter à leurs clients la flexibilité et la fiabilité dont ils ont besoin. www.electronics-airliquide.com

Air Liquide est le leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 80 pays avec environ 65 000 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Air Liquide a pour ambition d’être le leader de son industrie, d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus durable. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable dans la durée. Elle s’appuie sur l’excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en réseau mise en place par le Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à 18,1 milliards d’euros en 2016. Ses solutions pour protéger la vie et l’environnement représentent plus de 40 % de ses ventes. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.

