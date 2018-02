Elior Group : Modalités de mise à disposition ou de consultation des informations relatives à l’assemblée générale mixte du 9 mars 2018

Regulatory News :

La société Elior Group (Paris:ELIOR), dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris, annonce que l’assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) de ses actionnaires se tiendra le 9 mars 2018 à 9h00 dans les locaux de la Maison Champs-Élysées, 8 rue Goujon, à Paris (75008).

L’avis de réunion est publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) du 2 février 2018.

Par ailleurs, conformément à la réglementation en vigueur, l’avis de réunion ainsi que la brochure de convocation de l’assemblée générale incluant notamment l’ordre du jour, les projets de résolutions ainsi que les modalités de participation et de vote peuvent être consultés, à compter de ce jour, sur le site internet d’Elior Group, à l’adresse suivante : www.eliorgroup.com dans la rubrique Finance/Actionnaires/Assemblée générale des actionnaires 2018.

Les informations mentionnées à l’article R.225-83 du code de commerce sont intégrées dans la brochure de convocation ainsi que dans le document de référence 2016-2017, également disponible sur le site internet d’Elior Group à l’adresse suivante : www.eliorgroup.com, dans la rubrique Finance/Actionnaires/Assemblée générale des actionnaires.

Les documents et renseignements concernant l’assemblée générale mixte seront tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, au siège social d’Elior Group, à l’adresse suivante : 9-11 allée de l’Arche, 92032 Paris La Défense cedex.

Dans les limites permises par la réglementation en vigueur, les actionnaires pourront, sur demande écrite adressée à BNP Paribas - CTS Assemblées Générales - Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex par voie postale ou par télécopie au 01 40 14 58 90, dans les délais légaux, demander que ces documents leur soient adressés directement.

À propos d’Elior Group

Créé en 1991, Elior Group, un des leaders mondiaux de la restauration et des services, est aujourd’hui le restaurateur de référence dans le monde de l’entreprise, de l’enseignement et de la santé, ainsi que dans l’univers du voyage.

Désormais présent dans 16 pays, le Groupe a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 6 422 millions d’euros. Ses 127 000 collaborateurs et collaboratrices accueillent chaque jour 5,5 millions de convives dans 25 000 restaurants et points de vente. Leur mission est de prendre soin de chacun grâce à des solutions de restauration et des services personnalisés pour une expérience consommateur innovante.

Particulièrement attentif à sa responsabilité sociétale, Elior Group est adhérent au Global Compact des Nations unies depuis 2004, dont il a atteint le niveau advanced en 2015. L’exigence professionnelle de ses équipes, leur engagement quotidien pour la qualité et l’innovation, et leur attachement à proposer un moment privilégié s’expriment dans la signature « Time savored ».

Pour plus de renseignements : http://www.eliorgroup.com Elior Group sur Twitter : @Elior_Group

