Elior Group : publie des résultats préliminaires pour le 1er semestre 2017-2018 et met à jour ses perspectives pour l’ensemble de l’exercice

Elior Group (Paris:ELIOR)(Euronext Paris – ISIN : FR 0011950732), un des leaders mondiaux de la restauration et des services, publie les éléments financiers préliminaires du 1er semestre de l’exercice 2017-2018 et une mise à jour des perspectives de l’exercice.

Philippe Guillemot, directeur général d’Elior Group, déclare : « La performance du deuxième trimestre a été décevante. La rentabilité des opérations en restauration collective en France est affectée par un environnement concurrentiel difficile combiné à une période d’instabilité managériale. Cette dernière est désormais derrière nous, le diagnostic est réalisé et des plans d’actions lancés en conséquence. Le niveau élevé de démarrage de nouveaux contrats, en concession comme en restauration collective, a également eu un effet dilutif temporaire sur nos marges. Enfin les mauvaises conditions météorologiques en France, en Italie, au Royaume-Uni et aux États-Unis et les grèves de transport en France ont pesé sur le chiffre d’affaires et sur la rentabilité de nos opérations. Ces éléments nous conduisent à revoir l’estimation des performances financières de l’ensemble de l’exercice. Le comité exécutif mis en place en mars est pleinement engagé à mes côtés pour piloter les actions court-terme déjà engagées et élaborer un projet d’entreprise ambitieux et crédible à moyen et long-terme. Celui-ci sera présenté le 26 juin prochain ».

Les estimations de la performance financière du Groupe au 1er semestre de l’exercice 2017-2018 font ressortir :

une croissance totale de 3,9 %, dont 2,9 % de croissance organique,

un Ebitda retraité de 231 millions d’euros, soit 6,9 % du chiffre d’affaires,

des dépenses d’investissement de 150 millions d’euros,

un ratio de levier de l’ordre de 3,48x.

Le détail des résultats du 1er semestre de l’exercice 2017-2018 sera publié le 29 mai 2018 et commenté au cours d’une conférence téléphonique.

Pour l’ensemble de l’exercice 2017-2018, le Group anticipe désormais :

une croissance organique proche de 3 % (contre une croissance organique d’au moins 3 % précédemment),

une marge d’Ebitda retraité comprise entre 7,5% et 7,8% (contre une stabilité du taux de marge d’Ebitda retraité à périmètre et change constants),

un résultat net par action en baisse (contre une légère progression du résultat net par action ajusté),

une maîtrise des dépenses d’investissement dans l’enveloppe de 300 millions d’euros.

Le présent communiqué de presse est publié en français et en anglais. En cas de divergence entre ces versions, la version originale rédigée en français fait foi.

À propos d’Elior Group

Créé en 1991, Elior Group, un des leaders mondiaux de la restauration et des services, est aujourd’hui le restaurateur de référence dans le monde de l’entreprise, de l’enseignement et de la santé, ainsi que dans l’univers du voyage.

Désormais présent dans 16 pays, le Groupe a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 6 422 millions d’euros. Ses 127 000 collaborateurs et collaboratrices accueillent chaque jour 5,5 millions de convives dans 25 000 restaurants et points de vente. Leur mission est de prendre soin de chacun grâce à des solutions de restauration et des services personnalisés pour une expérience consommateur innovante.

Particulièrement attentif à sa responsabilité sociétale, Elior Group est adhérent au Global Compact des Nations unies depuis 2004, dont il a atteint le niveau advanced en 2015. L’exigence professionnelle de ses équipes, leur engagement quotidien pour la qualité et l’innovation, et leur attachement à proposer un moment privilégié s’expriment dans la signature « Time savored ».

Annexe : Définition des indicateurs alternatifs de performance

Croissance organique du chiffre d’affaires consolidé : pourcentage de croissance du chiffre d’affaires consolidé, ajusté de l’effet (i) de la variation des taux de change en appliquant la méthode de calcul décrite au paragraphe 4.1.4.1 du document de référence, et (ii) des variations de périmètre autres que marginales.

Ebitda retraité : Ebitda comptable tel que défini ci-avant retraité de la charge des options de souscription ou d’achat d’actions et des actions gratuites attribuées par les sociétés du Groupe.

Taux de marge d’Ebitda retraité : rapport de l’Ebitda retraité sur le chiffre d’affaires consolidé.

Résultat net par action ajusté : résultat net part du Groupe retraité des « autres produits et charges opérationnels non courants », nets de l’effet d’impôt calculé au taux normatif Groupe de 34 % et des dotations aux amortissements relatives aux actifs incorporels reconnus en consolidation (listes clients notamment).

Ratio de levier (selon la définition des covenants du Contrat de Crédit Senior calculé et présenté au titre de l’endettement financier du Groupe à une date de clôture donnée) : rapport de l’endettement financier net (à la date de la clôture déterminé selon la définition et les covenants du Contrat de Crédit Senior tel que décrit à la section 4.7.2 « Contrat de Crédit Senior » du document de référence, c’est-à-dire excluant les frais d’émission non amortis, d’une part, et la juste valeur des instruments dérivés d’autre part) et de l’Ebitda retraité calculé sur les 12 derniers mois glissants à la date de la clôture considérée, proforma de l’Ebitda des acquisitions et des cessions de sociétés consolidées réalisées au cours de la période de 12 mois précédant cette date.

