Elior Group : un nouveau directeur du digital

19/03/2018 | 10:45

Elior Group annonce la nomination de Bernard Duverneuil au poste de directeur du digital et des systèmes d'information. Rattaché à Philippe Guillemot, directeur général d'Elior Group, il est membre du Management Committee du Groupe.



Bernard Duverneuil a développé une expertise de 25 années dans les systèmes d'information, la transformation numérique et l'innovation.

En 2009, Bernard Duverneuil rejoint le groupe Essilor International en tant que DSI Groupe, dont il devient membre du comité exécutif.



' Le pilotage des activités systèmes d'information du Groupe le conduit notamment à définir et mettre en oeuvre la stratégie informatique et accompagner la transformation numérique du groupe Essilor ' indique le groupe.



Bernard Duverneuil est président du Cigref (association d'entreprises regroupant principalement les DSI de 140 des plus grandes entreprises et administrations françaises) depuis 2016.



