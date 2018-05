Elite Capital & Co. Limited actualise son système de gestion de la qualité et passe à la norme ISO 9001:2015

Londres, Royaume-Uni (GlobeNewswire) 22 mai 2018 - Le service des Relations Publiques d'Elite Capital & Co. Limited a annoncé que la société modernisait son système de Gestion de la qualité, passant de la norme ISO 9001:2008 à ISO 9001:2015, motivée par son désir de fournir à ses clients les meilleurs services et de revendiquer ses avancées régulières sur le marché mondial de la finance sous le leadership d'une équipe de direction solidement établie.

À cette occasion, le Président d'Elite Capital et homme d'affaires koweïti, Dr Faisal Khasaal a exprimé ses remerciements les plus sincères et ses félicitations au Président de la société, M. George Matharu, ainsi qu'aux membres du Conseil d'administration et à tous les membres de la direction de la société pour leurs efforts exceptionnels en vue d'améliorer le service client et de l'amener aux niveaux les plus élevés.

Elite Capital & Co. Limited est une société privée à responsabilité limitée qui fournit des services en relation avec des projets, notamment la direction de projet, le conseil et le financement, en particulier pour des projets de grandes infrastructures et des projets commerciaux.

Elite Capital & Co. Limited a conclu des alliances stratégiques avec plusieurs organisations et société qui lui ont donné accès aux marchés internationaux dans les régions d'Europe, d'Asie, d'Afrique, du Moyen-Orient et du CCG. Ce qui a donné à Elite Capital & Co. Limited une fondation importante de clientèle à partir de laquelle bâtir, en plus d'un accès aux marchés qui ont le plus besoin des produits et les services qu'elle propose.

Le Président d'Elite Capital, M. George Matharu, a conclu en ces termes : «Nous aimerions également remercier Dr Faisal Khazaal, notre Président, et notre société mère, Deals Secure Group Holding Company, GP pour leur indéfectible soutien en vue d'atteindre les cibles que nous nous sommes fixées sur notre route vers la réussite.»

- Elite Capital & Co. Limited - Détails du Contact -

THE UK HEAD OFFICE



Elite Capital & Co. Limited

33 St. James Square

London, SW1Y4JS

United Kingdom

Telephone: +44 (0) 203 709 5060

Facsimile: +44 (0) 203 709 5061

SWIFT Code: ELCTGB21



Website

ec.uk.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Elite Capital & Co. Limited via Globenewswire