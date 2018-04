Elliott multiplie les prises de participation en Europe

16 avril (Reuters) - Le fonds activiste Elliott Management a annoncé détenir une participation de plus de 6% dans Whitbread , représentant un montant de 460 millions de livres (741 millions d'euros) et faisant de lui le premier actionnaire du groupe britannique d'hôtellerie et de cafés.

Fondé en 1977 par Paul Elliott Singer, le fonds spéculatif américain, l'un des plus actifs sur la scène internationale, a multiplié ces derniers mois les prises de participation en Europe.

Voici, d'après notamment des données Thomson Reuters Eikon, quelques unes des participations européennes d'Elliott. Le classement est effectué selon la capitalisation boursière.

BHP BILLITON :

- Participation de 4,66% ou 1,4 milliard de dollars (1,1 milliard d'euros) annoncée dans une lettre d'Elliott à la direction en date du 10 avril 2017

- Le hedge fund a demandé au groupe minier de céder ses activités dans les hydrocarbures aux Etats-Unis et de renoncer à sa double cotation.

AKZO NOBEL :

- Participation de 5,01% ou 998,7 millions d'euros

- Information initialement rapportée par le Wall Street Journal le 17 mars 2017.

- Elliott demande au fabricant de peinture néerlandais d'envisager de se laisser racheter par son concurrent américain PPG Industries, mais Akzo rejette cette proposition avant de signer une trêve en août.

TELECOM ITALIA :

- Participation de 8,85% ou 711,7 millions d'euros

- Annoncée le 5 mars 2018

- Le fonds demande le remplacement de six membres du conseil d'administration nommés par Vivendi afin, dit-il, d'améliorer la performance et la gouvernance de l'opérateur télécoms italien.

WHITBREAD :

- Participation de 6% ou 460 millions de livres

- Annoncée le 14 avril

SKY :

- Participation de 2,8359% ou 366,5 millions de livres dans le premier opérateur de télévision payante en Europe

- Annoncée dans un document boursier britannique le 26 janvier

MILAN AC, le club de football italien:

- Financement de 300 millions d'euros

- Initialement annoncé le 27 mars 2017

- Soutien à un consortium chinois pour financer l'acquisition de joueurs et le remboursement de la dette du club

GKN :

- Participation de 3,8% ou 284,8 millions de livres

- Participation initialement dévoilée le 15 janvier

- Elliott a fait pression sur GKN pour engager des discussions avec Melrose, qui a lancé une offre d'achat non sollicitée sur le groupe d'ingénierie britannique avant que l'opération soit conclue.

WATERSTONES

- Plus de 250 millions de livres

- Elliott serait en discussions pour acquérir le libraire britannique, selon des informations de Sky News

UNIPER

- Participation initiale de 2,4% ou 207 millions d'euros

- Participation de 5,32% annoncée le 5 décembre 2017 dans le groupe d'énergie allemand, lui-même objet d'une offre d'achat non sollicitée du finlandais Fortum

STADA

- Participation initiale de 3,6% ou 188,2 millions d'euros

- Bloomberg rapporte le 6 juillet 2017 qu'Elliott se renforce dans le laboratoire pharmaceutique allemand.

GEA GROUP :

- Participation de 3,01% ou 185,9 millions d'euros

- Première annonce de cette participation dans le fabricant allemand de machines pour l'industrie alimentaire le 11 octobre 2017

FIDESSA GROUP :

- Participation de 4,0967% ou 68 millions de livres

- Le fonds activiste dévoile sa participation dans la société britannique de logiciels le 21 février

DUFRY :

- Participation de 0,94% ou 36,9 millions de francs suisses (31,07 millions d'euros)

- Entrée d'Elliott au capital du numéro un mondial du duty free annoncée le 20 décembre 2017

MICRO FOCUS:

- Le montant de la participation dans la société de logiciels n'a pas été divulgué.

- Bloomberg, citant des sources non identifiées, évoque cette participation dans un article du 12 avril. (Maiya Keidan et Simon Jessop Claude Chendjou pour le service français, édité par Véronique Tison)