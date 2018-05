Elsalys : lancement de l'introduction sur Euronext Growth

18/05/2018 | 15:21

Elsalys Biotech a obtenu hier soir le visa de l'AMF en vue de son introduction en Bourse, sur le marché Euronext Growth.



Cette introduction en Bourse passe par une Offre à prix ouvert (OPO) et un placement global.



Elsalys Biotech, société de biotechnologies spécialisée dans les développements en oncologie, envisage de lever 15 millions d'euros grâce à cette introduction, un montant qui pourra être porté à environ 19,8 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation.



La période de souscription s'est ouverte ce jour. Elle prendra fin le 28 mai pour l'OPO, et le 29 mai pour le placement global.



1.263.689 (au maximum) actions nouvelles seront émises dans le cadre de l'augmentation de capital de la société en numéraire par voie d'offre au public. Ce total pourra être augmenté d'un maximum de 189.553 actions supplémentaires en cas d'exercice intégral de la clause d'extension (soit un total de 1.453.242 actions) et d'un maximum de 217.986 actions supplémentaires en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation (soit un total de 1.671.228 actions).



Elsalys Biotech prévoit une fourchette indicative de prix entre 10,10 et 13,60 euros par action.





