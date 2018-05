Zurich (awp) - La mexicaine Banco Mercantil del Norte S.A (Banorte) émet un emprunt via sa filiale aux Iles Caymans et sous direction d'UBS. Les conditions:

montant: 100 mio CHF taux: 0,875% prix d'émission: 100,272% libération: 14.06.2018 durée: 3 ans et 180 jours, jus. 14.12.2021 rating: A3/BBB+/BBB+ (Moody's/S&P/Fitch) no valeur: 41'860'958 (9) cotation SIX: prov., dès le 12.06.2018

kw/rp