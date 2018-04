Emprunt: Corporación Andina de Fomento rouvre son 0,300%/2025 de 115 mio CHF

Zurich (awp) - La banque latino-américaine de développement Corporación Andina de Fomento (CAF) basée à Caracas a rouvert son emprunt sous la direction conjointe de Credit Suisse et UBS. Les nouvelles conditions:

montant réouverture: 115 mio CHF nouveau total: 275 mio CHF coupon: 0,300% prix d'émission: 98,832%, plus intérêts courus sur 41 jours libération: 18.05.2018 durée: jusqu'au 07.04.2025 rating: AA-/Aa3/AA- (S&P/Moody's/Fitch) no valeur: 40'993'813 (8) - fongible avec: 36'017'272 (7) cotation: SIX Swiss Exchange, provisoire dès le 16.05.2018

kw/rw/buc