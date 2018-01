En 2017, les catastrophes climatiques aux USA ont coûté $306 mds

Les catastrophes climatiques ont coûté aux Etats-Unis la somme record de 306 milliards de dollars (environ 255 milliards d'euros) en 2017, année répertoriée comme la troisième la plus chaude de l'histoire du pays, a annoncé lundi l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA).

Le rapport publié par l'agence fédérale souligne les risques économiques provoqués par les changements climatiques, alors même que l'administration de Donald Trump émet des doutes sur les causes humaines du réchauffement et a retiré les Etats-Unis des accords de Paris sur le climat.

La NOAA note que les incendies en Californie et les différents ouragans (Harvey, Maria et Irma) qui ont frappé le pays ont contribué à faire de 2017 l'année la plus chère en terme de coûts liés aux catastrophes climatiques.

En 2005, année du précédent record, les catastrophes météorologiques ou climatiques - dont l'ouragan Katrina - avaient coûté 215 milliards de dollars (environ 180 milliards d'euros).

La température moyenne aux Etats-Unis en 2017 a été de 12,6 degrés Celsius, soit 1,5 degré au-dessus de la moyenne relevée sur l'ensemble du XXe siècle. Depuis que les températures sont répertoriées, en 1895, c'est la troisième année la plus chaude de l'histoire des Etats-Unis après 2012 et 2016, a précisé la NOAA. (Blake Brittain; Jean Terzian pour le service français, édité par Henri-Pierre André)