En accord avec la famille Guillemot, Vivendi cède sa participation dans Ubisoft pour 2 milliards d’euros

Vivendi (Paris:VIV) a annoncé aujourd’hui la conclusion d’accords en vue de la cession de sa participation dans Ubisoft, représentant 30.489.300 actions, soit 27,27 % du capital, pour un montant de 2 milliards d’euros. Cette participation a été acquise au cours des trois dernières années pour un montant de 794 millions d’euros.

Cette opération se décompose de la manière suivante :

18.368.088 actions seront vendues auprès d’investisseurs qualifiés au moyen d’un placement privé réalisé par voie de construction accélérée d’un livre d’ordres, dont 9.379.347 actions à des investisseurs déjà identifiés par Ubisoft ;

3.030.303 actions seront vendues comptant à Guillemot Brothers SE par l’intermédiaire de Crédit Agricole – CIB qui assurera la couverture de 2.887.879 d’entre elles, ces actions s’ajoutant à l’offre de placement privé ;

9.090.909 actions seront vendues à Ubisoft, dont 7.590.909 actions à terme de six mois en couverture d’engagements de vente à terme pris par Crédit Agricole – CIB à l’égard d’Ubisoft en vue du rachat puis de l’annulation de ces actions, et 1.500.000 actions seront vendues comptant à Ubisoft, dans les deux cas par l’intermédiaire de Crédit Agricole – CIB.

En fonction de la demande de la part d’investisseurs institutionnels, le nombre d’actions cédées dans le placement pourrait être augmenté de 1.500.000 actions supplémentaires qui réduiraient d’autant le nombre d’actions vendues comptant à Ubisoft par l’intermédiaire de Crédit Agricole – CIB.

Le placement commence immédiatement et sera assuré par J.P. Morgan Securities plc en tant que Seul Coordinateur global et Chef de File Teneur de livre associé, et par Crédit Agricole CIB en tant que Chef de File Teneur de livre associé.

Toutes ces opérations seront traitées au prix de 66 euros par action. Une fois toutes ces opérations réalisées, Vivendi ne sera plus actionnaire d’Ubisoft et s’est engagé à ne plus acquérir d’actions Ubisoft pendant une période de 5 ans.

Vivendi, qui détient déjà Gameloft, leader mondial des jeux pour mobile, confirme son intention de renforcer sa présence dans le secteur particulièrement dynamique des jeux vidéo qui constitue une des pierres angulaires du développement du Groupe.

Groupe industriel intégré dans les contenus, les médias et la communication, Vivendi est présent sur toute la chaîne de valeur qui va de la découverte des talents à la création, l’édition et la distribution de contenus. Universal Music Group est le leader mondial de la musique présent tant dans la musique enregistrée que l’édition musicale et le merchandising. Il dispose de plus de 50 labels couvrant tous les genres musicaux. Groupe Canal+ est le numéro un de la télévision payante en France, présent également en Afrique, en Pologne, au Vietnam et au Myanmar. Sa filiale Studiocanal est un leader européen dans la production, l’acquisition et la distribution de films de cinéma et de séries TV. Groupe Havas est l’un des plus grands groupes de communication au monde. Il est organisé en trois unités opérationnelles qui couvrent l’ensemble des métiers du secteur : créativité, expertise média et santé/bien-être. Gameloft est un des leaders mondiaux des jeux vidéo sur mobile, fort de 2 millions de jeux téléchargés par jour. Vivendi Village rassemble les activités de licence de la marque Paddington, Vivendi Ticketing (billetterie au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et en France), MyBestPro (conseil d’experts), la salle de spectacles L’Olympia et le Théâtre de l’Œuvre à Paris, les salles de spectacles CanalOlympia en Afrique et Olympia Production. Avec 300 millions d’utilisateurs uniques par mois, Dailymotion est l’une des plus grandes plateformes d’agrégation et de diffusion de contenus vidéo au monde.

