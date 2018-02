Enquête anti-dumping en Chine sur les importations de sorgho US

PEKIN, 4 février (Reuters) - La Chine va ouvrir une enquête sur les importations de sorgho en provenance des Etats-Unis afin de voir s'il ne s'agit pas de dumping, a annoncé dimanche le ministère du Commerce extérieur.

Les Etats-Unis sont le premier exportateur mondial de sorgho et le premier fournisseur de la Chine, 4,76 millions de tonnes en 2017 sur les cinq millions de tonnes importées.

Le ministère dit avoir obtenu des informations tendant à montrer que les importations de sorgho américain ont été effectuées à des prix inférieurs à la valeur normale, ce qui aurait nui aux producteurs locaux.

L'enquête portera sur une période d'un an comprise entre le 1er novembre 2016 et le 30 octobre 2017 et devrait être achevée le 4 février 2019. (Dominique Patton, Gilles Trequesser pour le service français)