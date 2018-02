Enquête russe: Trump refuse de déclassifier une note de synthèse démocrate

WASHINGTON, 10 février (Reuters) - Donald Trump a refusé vendredi d'autoriser la publication en l'état du document confidentiel rédigé par des élus démocrates en réfutation d'un mémo républicain mettant en cause l'attitude du FBI et du département de la Justice dans l'"enquête russe".

Dans une lettre adressée au président de la commission du Renseignement de la Chambre des représentants, le conseiller juridique de la Maison blanche précise que Trump s'y oppose "parce que ce mémorandum contient de nombreux passages justement classifiés et particulièrement sensibles".

Don McGahn ajoute que le président invite la commission du Renseignement à revoir cette note en coordination avec le département de la Justice afin d'en éliminer les passages posant des risques potentiels.

La commission du Renseignement présidée par le républicain Devin Nunes avait accepté en début de semaine la diffusion du document rédigé par des élus démocrates, mais le feu vert avant sa publication dépendait de Trump.

Ce mémo démocrate est une réplique à la note rédigée par des élus républicains de la commission dont le président américain a autorisé la déclassification le 2 février dernier avant de se dire "totalement innocenté" par son contenu.

Le texte républicain accuse le FBI et le département de la Justice de parti pris dans l'enquête sur une possible ingérence russe dans l'élection présidentielle de 2016 et une éventuelle collusion entre l'équipe de campagne de Trump et Moscou.

A l'appui de ses "inquiétudes sur la légitimité et la légalité" de certains actes du FBI et du département de la Justice, le document de quatre pages affirme que le FBI et le département de la Justice ont omis de fournir tous les éléments au juge saisi en octobre 2016 pour obtenir la mise sur écoute de Carter Page, consultant spécialisé sur le secteur pétrolier et ancien conseiller de campagne de Trump.

Il relève que cette requête puis les demandes de renouvellement étaient fondées sur le rapport rédigé par un ancien agent du renseignement britannique, Christopher Steele, financé en partie par le Comité national du Parti démocrate et par l'équipe de campagne d'Hillary Clinton, éléments dont le juge n'a pas été informé.

La commission du Renseignement de la Chambre des représentants est l'une des trois commissions parlementaires qui enquêtent sur une possible ingérence de la Russie et une éventuelle collusion avec l'équipe de campagne de Trump, parallèlement aux investigations du procureur spécial Robert Mueller nommé en mai 2017. (Eric Beech et Patricia Zengerle Henri-Pierre André pour le service français)