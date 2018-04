Environnement-Londres va interdire les pailles en plastique

LONDRES, 18 avril (Reuters) - Le gouvernement britannique entend interdire la vente de pailles en plastique et d'une série d'objets à usage unique et espère entraîner dans son sillage les autres pays du Commonwealth, ont annoncé mercredi les services de Theresa May.

Ce projet, qui s'inscrit dans une démarche visant à endiguer la pollution des océans, prévoit également d'interdire la vente des cotons-tiges ou encore des mélangeurs de cocktails.

A plus long terme, il prévoit de limiter au maximum les déchets plastiques d'ici 2042.

"Les déchets plastiques sont l'un des plus grands défis que le monde va devoir surmonter, c'est pour cela que la protection de l'environnement marin se situe au centre de l'agenda de la Réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth", dit le communiqué de la Première ministre à la veille de l'ouverture du sommet. (Alistair Smout, Nicolas Delame pour le service français)