Equance renforce son service en Gestion privée

Equance, cabinet de conseil en gestion privée à l’international, experte dans la gestion de patrimoine, des non-résidents et résidents, réorganise son service Gestion privée. Le groupe nomme ainsi Patrick Janel responsable de la Gestion privée. Il est rejoint par Robin Poncet, ingénieur patrimonial, anciennement au service immobilier qui apporte à l’équipe son expertise en immobilier. Quant à Aurélien Auglans, auparavant ingénieur patrimonial au service Gestion privée, il est désormais en charge du développement du pôle Asset Management.Equance accueille également Florent Issert, qui sera en charge de participer au développement d'une offre et d'accompagner les dirigeants d'entreprise dans la gestion de leur patrimoine privé et professionnel.