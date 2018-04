Equistone peut partager le contrôle d'E. Winkemann avec Cathay Capital

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Commission Européenne a autorisé, en vertu du règlement européen sur les concentrations, le projet d'acquisition du contrôle en commun de E. Winkemann, basée en Allemagne, par Cathay Capital Private Equity, basée en France, et Equistone Partners Europe, basée au Royaume-Uni. E. Winkemann est un fabricant et distributeur de pièces métalliques par estompage de précision pour l'industrie automobile, la sous-traitance automobile et l'industrie électrique.Actuellement, Equistone détient le contrôle exclusif de E. Winkemann. La Commission a conclu que l'opération envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu de la faible ampleur des activités de E. Winkemann dans l'Espace économique européen. L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée de contrôle des concentrations.