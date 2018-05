Erdogan dit ne pas avoir renoncé à une adhésion à l'UE

ANKARA, 6 mai (Reuters) - La Turquie n'a pas renoncé à intégrer l'Union européenne, a déclaré dimanche le président turc, Recep Tayyip Erdogan, qui présentait son programme électoral à quelques semaines des élections législatives anticipées du 24 juin.

S'exprimant devant des milliers de partisans réunis à Istanbul, le chef d'Etat a déploré que les Européens ne fassent pas preuve de la même détermination que lui.

Les pourparlers entre Ankara et Bruxelles se sont ouverts en 2005, mais question chypriote et les réticences de la France et de l'Allemagne, notamment, ont considérablement entravé ces négociations.

La répression qui a suivi le coup d'Etat manqué de juillet 2016 et la multiplication des incidents diplomatiques entre Turcs et Européens ont également contribué à ralentir le processus, désormais au point mort.

Recep Tayypip Erdogan devrait être en mesure de remporter son pari électoral, son parti l'AKP ayant fait alliance avec les nationalistes du MHP.

Le président turc se verra alors confier un nouveau mandat avec des pouvoirs élargis après la réforme constitutionnelle approuvée par référendum l'an dernier.

Impatient de bénéficier de ces nouvelles prérogatives, Erdogan a décidé la semaine passée de provoquer des élections anticipées plus d'un an avant la date prévue, affirmant que la Turquie avait besoin d'un pouvoir présidentiel renforcé pour relever ses défis économiques et gérer la guerre en Syrie.

Pour l'emporter au premier tour, il devra obtenir plus de 50% des suffrages mais les enquêtes d'opinion laissent entrevoir la perspective d'un second tour qui devrait avoir lieu le 8 juillet. (Tuvan Gumrukcu; Nicolas Delame pour le service français)