Erdogan lance officieusement sa campagne électorale en Turquie

ISTANBUL, 28 avril (Reuters) - Le président turc Recep Tayyip Erdogan a lancé samedi de manière non officielle sa campagne pour les élections présidentielle et législatives anticipées prévues le 24 juin.

Erdogan n'a pas encore fait acte de candidature pour un nouveau mandat mais le rassemblement électoral organisé samedi dans la ville d'Izmir sur la côte ouest de la Turquie avait tout d'un début de campagne.

Devant plusieurs milliers de partisans réunis dans ce fief du Parti républicain du peuple (CHP, opposition), il a promis une victoire à la fois à la présidentielle et lors des législatives. Au passage, il a qualifié le leader du CHP, Kemal Kilicdaroglu, de dictateur.

"Je pense que le 24 juin nous allons vivre un moment politique historique avec un record de voix aux élections législatives et présidentielle", a-t-il affirmé.

Erdogan devrait être en mesure de remporter son pari électoral, son parti l'AKP ayant fait alliance avec les nationalistes du MHP.

Le président turc se verra alors confier un nouveau mandat avec des pouvoirs élargis après la réforme constitutionnelle approuvée par référendum l'an dernier.

Impatient de bénéficier de ces nouvelles prérogatives, Erdogan a décidé la semaine passée de provoquer des élections anticipées plus d'un an avant la date prévue, affirmant que la Turquie avait besoin d'un pouvoir présidentiel renforcé pour relever ses défis économiques et gérer la guerre en Syrie.

Pour l'emporter au premier tour, il devra obtenir plus de 50% des suffrages et les enquêtes d'opinion laissent entrevoir la perspective d'un second tour qui devrait avoir lieu le 8 juillet.

La décision de provoquer des élections anticipées a pris de court les formations de l'opposition qui n'ont pas choisi leurs candidats.

La principale rivale d'Erdogan devrait être Meral Aksener, ancienne ministre de l'Intérieur qui a fondé l'an passé le parti nationaliste Iyi et qui a annoncé qu'elle serait candidate.

Le CHP a indiqué qu'il n'envisageait pas de participer parce qu'il estime que le président ne doit pas être un chef de parti tandis que le HDP pro-kurde a indiqué que son dirigeant emprisonné Selahattin Demirtas serait certainement candidat.

Accusé par ses adversaires de dérive dictatoriale, Erdogan demeure l'homme politique le plus populaire de Turquie pour ses réalisations en matière d'infrastructures, aéroports, hôpitaux et écoles, et pour le maintien d'une forte croissance économique.

