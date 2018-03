Espagne: croissance du PIB de 3,1% confirmée en 2017

Madrid (awp/afp) - L'Espagne a enregistré en 2017 une croissance de son PIB de 3,1% sur un an, selon les données définitives publiées jeudi par l'Institut national de la statistique (INE).

Au quatrième trimestre, la croissance a été de 0,7%, contre 0,8% au trimestre précédent.

La hausse globale sur l'année est légèrement inférieure à celle observée en 2016 (3,3%) et en 2015 (3,4%).

En valeur absolue, le produit intérieur brut représente en Espagne 1.163 milliards d'euros.

La banque centrale espagnole estime que la croissance du PIB en 2018 atteindra 2,4%. Le gouvernement de Mariano Rajoy a lui récemment tablé sur une croissance de 2,5%.

La banque et le gouvernement ont révisé à la baisse leurs prévisions pour 2018 -- auparavant la banque d'Espagne tablait sur 2,8% -- en raison de l'incertitude politique en Catalogne (nord-est), après la tentative de sécession de la région en octobre.

L'économie est notamment tirée par le secteur du tourisme, qui bat des records depuis plusieurs années et représente près de 10% de son PIB. L'Espagne pourrait bientôt détrôner les Etats-Unis comme deuxième nation la plus visitée au monde, après la France.

Le PIB est aussi alimenté par l'industrie automobile. Le pays est le deuxième producteur européen après l'Allemagne, ayant réussi à attirer les constructeurs grâce à la "flexibilité" des horaires et des contrats.

Le chômage reste cependant un point noir. Il touchait 16,5% de la population active fin 2017, largement au-dessus de la moyenne de l'UE, de 7,3%.

Avec le retour de la croissance, les pressions se multiplient aussi sur le gouvernement conservateur de Mariano Rajoy pour qu'il mette fin à l'austérité en concédant des hausses plus importantes des retraites, et des salaires des fonctionnaires en général et investisse dans les services publics comme la santé et l'éducation, victimes de coupes claires pendant la crise financière (2008-2013).

"Si nous maintenons ce rythme de croissance économique, nous pourrons faire davantage", a promis M. Rajoy jeudi lors d'un entretien à la chaîne Telecinco.

Il devra jongler: Madrid espère réduire son déficit public en-dessous des 3% du PIB, à 2,2%, en 2018, puis à 1,3% en 2019. Mais les conservateurs, talonnés par le parti Ciudadanos (centre-droite) dans les sondages, ont bientôt rendez-vous avec les électeurs, pour des élections municipales et européennes, en 2019.

