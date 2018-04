Espagne: hausse du chômage au 1er trimestre à 16,7% (INE)

Madrid (awp/afp) - Le taux de chômage en Espagne a légèrement rebondi au premier trimestre 2018, à 16,7% contre 16,5% au trimestre précédent, un phénomène particulièrement marqué dans les services, selon les statistiques officielles publiées jeudi.

L'Institut national de la statistique (INE) recense un total de 3,79 millions de personnes au chômage dans la quatrième économie de la zone euro.

91.300 personnes ont perdu leur emploi dans le secteur des services, qui inclut la puissante industrie touristique où règne une forte précarité, mais aussi 8.600 dans l'industrie, 7.600 dans l'agriculture et 6.300 dans la construction.

Les plus fortes hausses du chômage ont eu lieu dans les îles Baléares (nord-est) et en Andalousie (sud), tandis que les plus fortes baisses ont bénéficié à la Catalogne (nord-est), à l'archipel des Canaries (sud-ouest) et à la région de Madrid (centre).

Le taux de salariés en contrat temporaire, dont l'Espagne détient le record d'Europe, régresse légèrement à 26,1% contre 26,7% au trimestre précédent.

Le pourcentage de chômeurs longue durée (depuis un an ou plus) augmente à 49,8% contre 48,5% au trimestre précédent. Cela représente environ 1,8 million de personnes.

Malgré un fort reflux du chômage depuis le pic de quasi 27% atteint en 2013 au plus fort de la crise, l'Espagne reste le plus mauvais élève de la zone euro dans ce domaine après la Grèce.

Sur l'année 2017, le taux de chômage était passé de 18,6 à 16,5%, bénéficiant notamment d'une nouvelle année record dans le tourisme.

afp/jh