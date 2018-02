Etats-Unis : ISM manufacturier meilleur qu'attendu à 59.1

01/02/2018 | 16:01

Le consensus tablait sur 58.7

Cet indicateur publié sous forme d'enquête auprès des directeurs d'achats chaque début de mois par l'Institute for Supply Management permet de mettre en avant l'état de santé du secteur manufacturier américain. L'interprétation de ce résultat s'effectue en tenant compte d'un point pivot, situé à 50. En effet, si celui-ci est supérieur à 50, cela montre que le pays connait une croissance solide et inversement. L'influence de cet indicateur porte surtout sur le marché des changes et donc sur le dollar. En effet, en cas de mauvais résultat, le dollar devrait être pénalisé laissant présager une dégradation de la conjoncture économique américaine.