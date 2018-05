Etats-Unis : Total investit dans la société Clean Energy en vue d’accélérer l’usage du gaz naturel par les poids-lourds

Regulatory News:

Total SA (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT)(CAC: TOTF. PA) et Clean Energy Fuels Corp. (Nasdaq: CLNE) annoncent aujourd'hui avoir conclu un accord stratégique en vue de favoriser l’usage du gaz naturel (CNG ou LNG) par les poids lourds aux Etats-Unis. Total va entrer au capital de Clean Energy et acquérir 50,8 millions d'actions ordinaires pour un montant de 83,4 millions de dollars, détenant ainsi 25 % des actions et en devenant le principal actionnaire. Cette transaction sera soumise à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires de Clean Energy qui se tiendra le 8 juin 2018.

Clean Energy compte également lancer avec le soutien de Total un programme innovant de leasing qui permettra la mise en circulation de milliers de nouveaux poids lourds roulant au gaz naturel en vue de leur ravitaillement dans les stations du réseau de Clean Energy. Ce programme permettra aux entreprises de transport d’acquérir des poids lourds équipés d’un moteur au gaz naturel plus propre, sans surcoût par rapport à un moteur diesel. Il offrira aussi la garantie d’un prix du gaz naturel carburant inférieur à celui du diesel. Pour soutenir ce programme qui sera lancé au troisième trimestre 2018, Total apportera à Clean Energy des garanties pouvant aller jusqu’à 100 millions de dollars.

« Partout dans le monde, les clients comme les régulateurs demandent des solutions de transport plus propres, notamment dans le secteur du transport routier de marchandises » a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total. « Le gaz naturel peut devenir le carburant du futur. Total est convaincu des fortes opportunités de développement dans le gaz naturel destiné au secteur du transport, notamment aux Etats-Unis qui bénéficient de vastes réserves de gaz naturel à faible coût. Nous sommes ravis d’avoir l’opportunité de nous associer à Clean Energy pour accélérer cette transition grâce aux remarquables capacités d’innovation de cette société qui a construit un large réseau de stations à travers les Etats-Unis. »

La promotion de l'utilisation du gaz naturel et l’accroissement de sa part dans la production de Total font partie de la stratégie du Groupe visant à se développer dans les activités bas carbone. Total dispose d’une large expérience dans le gaz naturel : ses activités dans le domaine s'étendant sur cinq continents, faisant du Groupe l’un des leaders mondiaux sur l’ensemble de la chaîne gazière, y compris dans le gaz naturel liquéfié aux Etats-Unis.

« Pour développer l'avenir des poids lourds roulant au gaz naturel en Amérique du Nord, on ne peut rêver meilleur soutien que celui de Total, l’un des plus grands acteurs mondiaux du secteur de l’énergie, » a déclaré Andrew J. Littlefair, CEO de Clean Energy. « Basé en Europe, le groupe Total est pleinement conscient de la nécessité de se tourner vers des carburants plus propres. En lançant ce programme de financement à nos côtés, Total compte accélérer l’adoption du gaz naturel en tant que carburant le plus respectueux de l’environnement dans le secteur du transport routier. »

Clean Energy tiendra une conférence téléphonique à 10:00 am EDT (7:00 am PDT) avec son CEO, Andrew Littlefair, pour échanger sur ce nouveau partenariat avec Total. Les investisseurs souhaitant participer à ce point téléphonique peuvent composer le +1 800 289 0438 depuis les Etats-Unis ou le +1 323 794 2423 depuis le reste du monde. Un service de rediffusion de la conférence téléphonique sera disponible approximativement 2 heures après la fin du direct et jusqu’au 10 juin 2018, en composant le +1 844 512 2921 depuis les Etats-Unis ou le +1 412 317 6671 depuis le reste du monde. Le code d’accès au service de rediffusion est le 6756866. Une retransmission en direct de la conférence sera également accessible en webcast depuis la section relations investisseurs du site internet de Clean Energy www.CleanEnergyFuels.com, et sera disponible en différé pendant 30 jours.

A propos de Total

Total est un groupe mondial et global de l'énergie, l'une des premières compagnies pétrolières et gazières internationales, et un acteur majeur de l’énergie solaire avec SunPower et Total Solar. Ses 98 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus propre, plus efficace, plus innovante, et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, Total met tout en œuvre pour que ses activités soient accompagnées d'effets positifs dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux.

A propos de Clean Energy

Clean Energy Fuels Corp. est un leader de la fourniture de gaz naturel carburant et de gaz naturel renouvelable (GNR) destiné au secteur du transport en Amérique du Nord. Nous installons et exploitons des stations de gaz naturel comprimé (GNC) et de gaz naturel liquéfié (GNL) et fournissons plus de GNC, de GNL et de GNR que n’importe quelle autre société aux États-Unis. Clean Energy commercialise le carburant qu’elle considère être le plus propre du marché, le GNR Redeem, qui permet de réduire jusqu’à 70 % les émissions de gaz à effet de serre. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.CleanEnergyFuels.com.

* * * * *

Avertissement

Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d’information et aucune conséquence juridique ne saurait en découler. Les entités dans lesquelles TOTAL S.A. détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TOTAL S.A. ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés. Les termes « TOTAL », « Groupe TOTAL » et « Groupe » qui figurent dans ce document sont génériques et utilisés uniquement à des fins de convenance. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence aux filiales ou à leurs collaborateurs.

Ce document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées sur des données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TOTAL S.A. ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document.

-- Pour traduction, seule la version anglaise de ce communiqué de presse fait foi.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180509006670/fr/