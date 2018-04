Etats-Unis : Total renforce sa présence dans le Golfe du Mexique et devient opérateur de la découverte de North Platte

Regulatory News:

Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) a acquis plusieurs actifs situés dans le Golfe du Mexique dans le cadre de la mise en liquidation de la société Cobalt International Energy. Total a en effet soumis des offres sur plusieurs actifs pour un montant d’environ 300 millions de dollars et acquiert de Cobalt :

Une participation de 20% dans la découverte de North Platte. Total porte ainsi sa participation à 60% et devient opérateur de cette découverte. Total sera partenaire de Statoil qui acquiert les 40% restants.

Ces résultats ont été approuvés par la Cour américaine des faillites le 5 avril 2018.

« Cette mise en vente des actifs de Cobalt nous fournit l’opportunité de compléter notre portefeuille dans le Golfe du Mexique dans des conditions particulièrement attractives et de pouvoir mettre en œuvre nos compétences d’opérateur en grand offshore. Nous allons maintenant développer la découverte de North Platte en cherchant le schéma le plus efficace en termes de coût de développement », a déclaré Arnaud Breuillac, directeur général de l’Exploration-Production de Total.

Découvert en 2012 par Total et Cobalt dans la formation du Wilcox, North Platte couvre quatre blocs de la zone de Garden Banks, située à 275 kilomètres au large des côtes de la Louisiane et à environ 1 300 mètres de profondeur d’eau. La phase d’appréciation a été menée avec succès grâce au forage de trois puits et de trois sidetracks.

Découvert en 2014, Anchor est également situé dans la formation du Wilcox, à 225 kilomètres au large des côtes de la Louisiane et à environ 1 500 mètres de profondeur d’eau. Elle constitue l’une des découvertes récentes les plus importantes dans le GoM. Anchor est opéré par Chevron (55%) aux côtés de Total (32,5%) et Venari (12,5%).

Total Exploration-Production aux Etats-Unis

Total est présent dans l’Exploration-Production aux Etats-Unis depuis 1957. En 2017, la production du Groupe dans le pays s’est élevée à 123 000 barils par jour équivalent pétrole.

Dans le Golfe du Mexique, Total se concentre sur l’offshore profond. En plus de North Platte et Anchor, le Groupe détient des participations dans trois champs en production, Jack avec 25% et Tahiti avec 17%, opérés par Chevron, et Chinook avec 33,33%, opéré par Petrobras. En janvier dernier, Total a également annoncé la découverte majeure de Ballymore (Total 40%, Chevron 60% opérateur), située dans la formation du Norphlet, qui fait suite à un accord d’exploration signé avec Chevron en septembre 2017. Le Groupe possède enfin une participation dans plus de 160 permis d’exploration.

Dans l’onshore, Total opère près de 100 000 barils équivalent pétrole par jour (production de gaz de schiste) dans la formation du Barnett (100% opérateur) et participe à hauteur de 25% dans une joint-venture opérée par Chesapeake dans les gisements de gaz de schiste de l’Utica.

