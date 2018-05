Europcar Groupe : l’Assemblée Générale Mixte du 17 mai 2018 approuve le changement de nom proposé pour soutenir la transformation du Groupe

Regulatory News:

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la société s’est réunie le 17 mai 2018 au 13 ter, Boulevard Berthier à Paris, sous la présidence de Mr Jean-Paul Bailly, Président du Conseil de Surveillance.

Le quorum s’est établi à 74,69 %.

Ce moment privilégié d’information et d’échange avec les actionnaires a été l’occasion pour Caroline Parot, Présidente du Directoire, Franck Rohard, Secrétaire Général, et Luc Peligry, Directeur Financier, de présenter les réalisations du Groupe – aussi bien au plan de l’activité que des résultats financiers - de l’année 2017 et du premier trimestre 2018.

Le temps fort de la rencontre concernait la présentation de la stratégie et de l’ambition pour 2020 ; stratégie devant aujourd’hui se traduire et s’incarner par l’adoption d’un nouveau nom, en remplacement d’Europcar Groupe - EUROPCAR MOBILITY GROUP – associé à une nouvelle identité visuelle.

Caroline Parot a déclaré : « Je me réjouis de la marque de confiance accordée par nos actionnaires qui ont largement approuvé cette résolution très importante pour notre Groupe et ses développements actuels et futurs. C’est un nom qui reflète notre transformation ».

En effet, le groupe Europcar a entrepris depuis 2014 une profonde transformation, en diversifiant ses activités au-delà de son métier historique et en se développant géographiquement. D’un spécialiste de la location de véhicules, le groupe est devenu un fournisseur global de solutions de mobilité.

L’Assemblée Générale a par ailleurs approuvé les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017 ainsi que la distribution exceptionnelle de 0,1518 euro par action au titre de l’exercice 2017. Le droit à distribution exceptionnelle sera détaché le 29 mai 2018 et sera mis en paiement exclusivement en numéraire le 31 mai 2018.

Par ailleurs, l’Assemblée Générale a approuvé la cooptation de Mme Amandine Ayrem en qualité de membre du Conseil de Surveillance, le renouvellement des mandats de membres du Conseil de Surveillance de Mr Pascal Bazin et de Mr Eric Schaefer ainsi que la nomination de Mme Petra Friedmann en qualité de nouveau membre du Conseil de surveillance.

Europcar Mobility Group a pris note du rejet par l’Assemblée Générale de certaines résolutions relatives aux autorisations financières (21,22 et 24).

Les résultats complets des votes des résolutions sont disponibles sur l’espace investisseurs, rubrique « Informations Financières », sous-rubrique « Assemblées Générales » du site Investisseurs du Groupe : http://investors.europcar-group.com

Calendrier financier :

Détachement du droit à la distribution exceptionnelle 29 mai 2018 Paiement de la distribution exceptionnelle 31 mai 2018 Résultats du 1er semestre 2018 25 juillet 2018 Résultats du 3ème trimestre 2018 8 novembre 2018

A propos d’Europcar Mobility Group

Europcar Mobility Group est l’un des principaux acteurs du secteur de la mobilité et est une société cotée sur Euronext Paris.

La mission de Europcar Mobility Group est d’être la « mobility service company » préférée des clients, en offrant des solutions alternatives attractives à la possession de véhicule, avec une large palette de services de mobilité : location de voitures, location d’utilitaires, service de chauffeur, car-sharing ou location de voitures entre particuliers.

La satisfaction des clients est au coeur de la mission du groupe et de l'ensemble de ses collaborateurs et cet engagement vient nourrir le développement permanent de nouveaux services.

Europcar Mobility Group opère à travers différentes marques pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client ; ses 4 marques majeures étant : Europcar® - le leader Européen de la location de véhicules, Goldcar® - la plus importante société de location de véhicules low-cost en Europe, InterRent® – marque « mid tier » à destination des clients loisirs et Ubeeqo® – une société Européenne spécialisée dans la gestion de flotte et des solutions de mobilités à destination des entreprises et du grand public.

Europcar Mobility Group propose ses différentes solutions et services de mobilité dans le monde à travers un vaste réseau dans 133 pays (incluant 16 filiales en propre en Europe et 2 en Australie et Nouvelle-Zélande, des franchisés et des partenaires).

